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Provokatör Ümit Özdağ gözaltında!

Provokatör Ümit Özdağ gözaltında!

04:0021/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ümit Özdağ.
Ümit Özdağ.

Kurduğu Zafer Partisi ile ırkçılığı kurumsal bir kimliğe dönüştüren, yalan haberler ve nefret söylemiyle yabancıları hedef haline getiren, son dönemde ise İsrail'in Türkiye'deki taşeronluğunu yürüten provokatör Ümit Özdağ gözaltına alındı.

Kurduğu Zafer Partisi ile ırkçılığı kurumsal bir kimliğe dönüştüren, yalan haberler ve nefret söylemiyle yabancıları hedef haline getiren provokatör Ümit Özdağ gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özdağ hakkında 19 Ocak'ta yaptığı bir konuşma nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma daha sonra "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu yönünden de genişletildi. Soruşturma kapsamında Ankara'da bir restoranda gözaltına alınan Özdağ, İstanbul'a sevk edildi. Yıllardır da ırkçı söylemleriyle toplumun sinir uçlarına dokunan Özdağ, bir çok provokatif saldırıya zemin hazırladı. Özdağ son olarak geçtiğimiz mayıs ayında Kayseri'deki Suriyelileri adres adres hedef göstermiş, temmuz ayında ise 400'e yakın ev ve iş yeri yakılıp yıkılmıştı. Provokatörlerin büyük çoğunluğu da Zafer Parti'li çıkmıştı.



#Ümit Özdağ
#Gözaltı
#Provokatör

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