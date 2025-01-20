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Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

Semih Kara
Semih Kara
10:0020/01/2025, Pazartesi
G: 20/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Özdağ, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik birtakım sözler sarf etmişti.
Özdağ, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik birtakım sözler sarf etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'de partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.


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#Zafer Partisi
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