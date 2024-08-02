İslam düşmanı Hollandalı Geert Wilders'den Türkiye'ye hakaret: Hasta insanlar

Terör devleti İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği suikastta şehit olan Hamas lideri İsmail Haniye için Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edildi.

Bu kapsamda Türkiye'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği ve Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki Başkonsolosluğunda da dahil olmak üzere tüm temsilciliklerinde bayraklar yarıya indirildi.