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Dünya

İslam düşmanı Hollandalı Geert Wilders'den Türkiye'ye hakaret: Hasta insanlar

Irkçı, İslam düşmanı Hollandalı lider Geert Wilders, Türkiye'nin şehadete eren Hamas lideri İsmail Haniye için aldığı milli yas kararına hakaretler savurdu. Türk bayrağının yarıya indirildiği fotoğrafı paylaşan Wilders, "Hamas pisliği için ağlayan hasta insanlar" şeklinde skandal sözler sarf etti.

Hüseyin Berk
20:58 - 2/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Geert Wilders
Geert Wilders

Terör devleti İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği suikastta şehit olan Hamas lideri İsmail Haniye için Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edildi.

Bu kapsamda Türkiye'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği ve Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki Başkonsolosluğunda da dahil olmak üzere tüm temsilciliklerinde bayraklar yarıya indirildi.

İslam düşmanı Wilders'den Türkiye'ye hakaret: Hasta insanlar

Irkçı İslam düşmanı Hollandalı lider Geert Wilders, Türk bayrağının yarıya indirildiği fotoğrafı paylaşıp, Türkiye'ye hakaret etti.

Wilders paylaşımında,
"Hamas pisliği için ağlayan hasta insanlar"
şeklinde skandal sözler sarf etti.


#Geert Wilders
#Türkiye
#İsmail Haniye
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