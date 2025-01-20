Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği için hakkında resen soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin harekete geçmişti.
Özdağ'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açılmıştı.
Ümit Özdağ, Ankara'da gözaltına alındı ve ifadesi için İstanbul'a götürülecek.
Zafer Partisi'nin konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında,
"Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ankara'da yemek yediği bir restoranda gözaltına alındı, Devlet Demir Yolları Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından şu an İstanbul'a götürülüyor. İlerleyen süreçte durum hakkında gerekli açıklamalar, partimizin resmi hesaplarından yapılacaktır"
denildi.
İlk destek savcı tehdit eden İmamoğlu'ndan
Özdağ'a ilk destek, bugün savcıyı tehdit ettiği için hakkında soruşturma başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.
X'ten paylaşım yapan İmamoğlu, gözaltı kararının 'hızından' rahatsız olup,
"Siyaset konuşmak, eleştirmek için vardır ve demokrasilerde siyasi hesaplaşma sandıkta olur. Yargı, siyasetin aparatı olamaz."
dedi.
Zafer Partisi'nin 19 Ocak Pazar günü Antalya'da gerçekleştirdiği İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda konuşan Özdağ,
"Emin olun ki son 1.000 yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Hiçbir Haçlı Seferi, Türk Devleti'ne casusları sokamamıştır"
demişti.
#Ümit Özdağ
#Soruşturma
#Hakaret
#Zafer Partisi
#Gözaltı