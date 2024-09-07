Adolf Özdağ: Hitler gibi ülkede yangın çıkarmak istiyor

Eski İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, partiyi birlikte kurduğu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Akşener, başvuru dilekçesinde Özdağ’ı Almanya’nın faşist lideri Adolf Hitler’e benzetti. Akşener, dava dilekçesinde, Özdağ’ı kendi ‘Reichstag yangını’nı çıkarıp ülkeyi, Hitler’i iktidara taşıyan 30 Ocak 1933’e sürüklemeye çalışmakla suçladı.





NAZİ DÖNEMİNE GÖTÜRMEK İSTİYOR

Dilekçede Özdağ’ın iktidara giden her yolu mübah gördüğü belirtilerek “Özdağ, bir demagog ve popülisttir. Müvekkilimiz üzerinden seçimleri tartışmaya açarak kendi Reichstag yangınını çıkarmayı hedeflemektedir. Bunu yaparken de müvekkilimizi, toplum önünden küçük düşürerek, toplumun umutları, korkuları ve önyargılarından siyasi bir rant elde etmeyi amaçlamaktadır. Davalı bu tüm eylem ve davranışlarına bir bütün olarak bakıldığında davalının ülkeyi 30 Ocak 1933'e götürmek istediği görülecektir” denildi.





GOEBBELS TAKTİKLERİ

Dilekçede Hitler’in Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in “Yeterince büyük bir yalan söyler ve sürekli tekrar ederseniz, sonunda halk buna inanır” sözüne atıf yapılarak “Özdağ, bir söylem biçimi olarak ortaya bir iddia atmayı sonrasında bu iddiayı sürekli tekrar ederek, kamuoyu tarafından doğru kabul edilmesini sağlamayı bir yöntem olarak belirlemiştir” ifadeleri kullanıldı.





EN ÜNLÜ SAHTE BAYRAK OPERASYONU

27 Şubat 1933’teki Reichstag (Alman parlamento binası) yangını, tarihteki en ünlü ‘sahte bayrak’ operasyonlarından birisi. Seçime 6 gün kala Nazilerin çıkarttığı yangın, 24 yaşındaki Hollandalı anarşist militan Marinus van der Lubbe’nin üzerine yıkıldı. Almanya’yı azınlık hükümetiyle yöneten Başbakan Hitler, parlamento binasındaki bu yangını gerekçe göstererek Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg’dan olağanüstü yetkiler aldı. Hitler ilerleyen günlerde bütün sol ve komünist partileri kapatıp 181 milletvekili ve parti yetkilisini tutukladı. Yangınla başlatılan süreç, Hitler’i ve partisini tek güç haline getirerek, dünyayı milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bir savaşa götürdü.



