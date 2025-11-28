Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
İmamoğlu davası Silivri’de görülecek

İmamoğlu davası Silivri’de görülecek

04:0028/11/2025, Cuma
G: 28/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu.

“İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü”ne yönelik davanın Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görüleceği öğrenildi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105’i tutuklu toplam 407 sanığın yargılanacağı davanın görüleceği yer netleşti. Dosyadaki kişi sayısının çokluğu sebebiyle davanın Silivri'ye alındığı ifade edildi. Yaklaşık 800 kişilik kapasiteye sahip olan en büyük salonun teknik altyapısında özellikle ses ve görüntü sistemlerinde sorun bulunması nedeniyle cezaevi yönetiminin düzenleme için harekete geçti.

DURUŞMA GÜNÜ BEKLENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan kapsamlı iddianamede İmamoğlu “örgüt kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla bir numaralı şüpheli olarak yer alıyor. Toplam 142 ayrı eylem için İmamoğlu hakkında 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Öte yandan Mahkemenin iddianame için tensip zaptının hazırlanması ve duruşma günü bekleniyor.



#Ekrem İmamoğlu
#Suç Örgütü
#Silivri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlâhî tanıklık ve insanın sorumluluğu