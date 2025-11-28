İmamoğlu davası Silivri’de görülecek

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105’i tutuklu toplam 407 sanığın yargılanacağı davanın görüleceği yer netleşti. Dosyadaki kişi sayısının çokluğu sebebiyle davanın Silivri'ye alındığı ifade edildi. Yaklaşık 800 kişilik kapasiteye sahip olan en büyük salonun teknik altyapısında özellikle ses ve görüntü sistemlerinde sorun bulunması nedeniyle cezaevi yönetiminin düzenleme için harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan kapsamlı iddianamede İmamoğlu “örgüt kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla bir numaralı şüpheli olarak yer alıyor. Toplam 142 ayrı eylem için İmamoğlu hakkında 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Öte yandan Mahkemenin iddianame için tensip zaptının hazırlanması ve duruşma günü bekleniyor.