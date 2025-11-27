Yeni Şafak
Dilek Hanım PM listesinde

CHP'de kurultay için Parti Meclisi (PM) kulisleri hareketlendi. PM için yolun Veli Ağbaba'dan geçtiği konuşulan CHP'de, muhalifler haklarında yolsuzluk iddiası bulunanların yönetime girmesine karşı çıkıyor. Buna rağmen, İmamoğlu’na yakın isimlerin, hatta eşi Dilek İmamoğlu’nun listede yer alması bekleniyor.

39’uncu Olağan Kurultay’da asıl hareketlilik PM seçimlerinde yaşanacak. Haklarında yolsuzluk iddiaları bulunan isimlerin yönetime girmesine karşı çıkan bir grup partili, bunu Özgür Özel’e iletti. Liste tartışmaları sürerken, bazı delegelerin “hakkında yolsuzluk iddiası bulunan isimlere oy verilmemesi” yönünde görüş bildirdiği dile getirildi. Ancak parti içinde, Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat gibi Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerin PM’de yer alacağı değerlendiriliyor. İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun da PM’ye seçilmesi bekleniyor. Eski parti yöneticileri Bülent Tezcan ve Seyit Torun’un PM ve MYK’ya girmek istedikleri belirtilirken, adı yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla anılan Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut’un ise PM için aday gösterilip gösterilmeyeceği tartışma konusu.



