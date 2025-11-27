Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İçişleri'nden Mansur Yavaş'a inceleme: İmamoğlu eylemcilerine battaniye ve çorba dağıttı

İçişleri'nden Mansur Yavaş'a inceleme: İmamoğlu eylemcilerine battaniye ve çorba dağıttı

08:3327/11/2025, Perşembe
G: 27/11/2025, Perşembe
Diğer
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş

İçişleri Bakanlığı, "İmamoğlu protestolarında eylemcilere destek amaçlı yardım dağıttığı" iddiası üzerine Mansur Yavaş hakkında inceleme başlattı. AK Parti, ABB'nin belgeyi bilerek sızdırdığını, CHP medyasının da olayı çarpıttığını söyledi.

Yolsuzluk davasından yargılanan Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda yurt genelinde başlayan gösteriler, Ankara'da da yapılmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), o dönem, Mansur Yavaş'ın talimatıyla eylemlere katılan göstericilere battaniye ve çorba gönderdi.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, 19 Mart'taki protestolara katılan gençlere belediye tarafından "çorba ve battaniye gönderildiği" iddiası üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldığı ortaya çıktı.


Soruşturmaya ait yazışma belgesinde, belediyenin eylemcilere destek verdiğine ilişkin iddiaların araştırıldığı ve Yavaş'ın bir telefon görüşmesinin yer aldığı görüntü kaydının açıklanmasının istendiği aktarıldı.


Müfettişlik yazısında, İçişleri Bakanlığı makamının 13 Ağustos 2025 tarihli onayı doğrultusunda yürütülen ön incelemede, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin dosyaya girdiği belirtilerek, ABB'den şu bilgi talep edildi:


"Sosyal medyada yer alan görüntü videosunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yapılan telefon görüşmesinin iddia konusuyla ilgisi ve sonuçlarına ilişkin açıklama yazısının 12.11.2025 tarihine kadar gönderilmesi rica olunur."



AK PARTİ: BİLGİYİ BELEDİYE SIZDIRDI; BU RUTİN BİR KONTROL, SORUŞTURMA DEĞİL

Bu incelemeye ilişkin talep yazısının sosyal medyaya sızdırılmasının ardından CHP'ye yakın medya, belediyenin ücretsiz çorba ikramının engellendiğini öne sürdü.


Ancak, İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinin, çorba için soruşturma başlatmadığı, eylemcilere gönderilen battaniye ve çorba için ön bilgi yazısı talep ettiği ifade edildi.



#mansur yavaş
#ekrem imamoğlu
#soruşturma
#ankara
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DUYURU SAYFASI! Açıklama geldi: 11. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, TBMM'ye sunuldu mu? Genel af ve infaz düzenlemesi