İçişleri'nden Mansur Yavaş'a inceleme: İmamoğlu eylemcilerine battaniye ve çorba dağıttı

Yolsuzluk davasından yargılanan Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda yurt genelinde başlayan gösteriler, Ankara'da da yapılmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), o dönem, Mansur Yavaş'ın talimatıyla eylemlere katılan göstericilere battaniye ve çorba gönderdi.





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, 19 Mart'taki protestolara katılan gençlere belediye tarafından "çorba ve battaniye gönderildiği" iddiası üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldığı ortaya çıktı.





Soruşturmaya ait yazışma belgesinde, belediyenin eylemcilere destek verdiğine ilişkin iddiaların araştırıldığı ve Yavaş'ın bir telefon görüşmesinin yer aldığı görüntü kaydının açıklanmasının istendiği aktarıldı.





Müfettişlik yazısında, İçişleri Bakanlığı makamının 13 Ağustos 2025 tarihli onayı doğrultusunda yürütülen ön incelemede, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin dosyaya girdiği belirtilerek, ABB'den şu bilgi talep edildi:





"Sosyal medyada yer alan görüntü videosunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yapılan telefon görüşmesinin iddia konusuyla ilgisi ve sonuçlarına ilişkin açıklama yazısının 12.11.2025 tarihine kadar gönderilmesi rica olunur."













AK PARTİ: BİLGİYİ BELEDİYE SIZDIRDI; BU RUTİN BİR KONTROL, SORUŞTURMA DEĞİL





Bu incelemeye ilişkin talep yazısının sosyal medyaya sızdırılmasının ardından CHP'ye yakın medya, belediyenin ücretsiz çorba ikramının engellendiğini öne sürdü.





Ancak, İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinin, çorba için soruşturma başlatmadığı, eylemcilere gönderilen battaniye ve çorba için ön bilgi yazısı talep ettiği ifade edildi.







