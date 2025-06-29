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Mansur Yavaş Sözcü’yü X’te rezil etti

Mansur Yavaş Sözcü’yü X’te rezil etti

14:4529/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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ABB Başkanı Mansur Yavaş.
ABB Başkanı Mansur Yavaş.

Sözcü Gazetesi'nin manşetinde yer alan Mansur Yavaş'ın 'Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'yla görüşmem' haberi yalan çıktı. Mansur Yavaş sosyal medya hesabından 'Böyle bir sözüm yok' dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 Haziran'da Ankara'daki ofisinde bir araya gelmesi medyada yer aldı. Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun 'mutlak butlan' kararını kabul edeceğini söylediği ve Özel'le görüşme teklifini reddettiği belirtildi.


Çıkan haberlerin ardından ise Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na, "Bu yaptığınız CHP'yi böler. Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim" dediği iddia edildi.

SÖZCÜ GAZETESİNİN İDDİASINI KENDİ HESABINDAN YALANLADI: 'BÖYLE BİR SÖZÜM YOK'

Sözcü Gazetesi'nde yer alan haberde, Mansur Yavaş'ın, "Her şey konuşuldu, iletildi. İş kavgaya döndü. Bu saatten sonra bir görüşme olacağını düşünmüyorum" dediği iddia edildi.


Gazetenin sosyal medyadaki paylaşımına cevap veren Yavaş, "Böyle bir sözüm yok" diyerek iddiayı yalanladı.





#Kemal Kılıçdaroğlu
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