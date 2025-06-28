CHP'de 'mutlak butlan' üzerine başlayan iç savaşa eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de katılarak Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Haziran'da görülecek 'şaibeli kurultay' davasından mutlak butlan sonucu çıkma ihtimaline ilişkin "Partiyi kayyıma mı bırakayım?" diyerek verilebilecek göreve yeşil ışık yakmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı CHP'de bir iç savaş başlattı.

Kılıçdaroğlu'cular-Özel'ciler olarak ikiye bölünen partideki kavgaya eski genel başkanlar Altan Öymen , Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın 'ın ardından Yılmaz Büyükerşen de katıldı.

"Siyasi hırsları aklının çok üstünde"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Büyükerşen, Kılıçdaroğlu'na yönelik vefa duygularıyla dolu hislere sahip olduğunu ancak eski genel başkanın son günlerdeki tutumunun, siyasi hırslarının aklının çok üstünde olduğu gerçeğini çok geç de olsa ortaya koyduğunu ifade etti.

Büyükerşen, bu gerçeğin CHP'nin ruhuna ve prensiplerine tamamen aykırı olduğunu belirterek, "Esefle kınıyorum." dedi.

Büyükerşen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Son CHP Kurultayına kadarki hizmetleri dolayısıyla, kendisine vefa duygularıyla dolu hislere sahip olduğumuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerdeki tutumu, kendisinin siyasi hırslarının, maalesef aklının çok üstünde olduğu gerçeğini, çok geç de olsa, ortaya koymuştur.

Bu gerçek, Atatürk'ün kurduğu CHP'nin ruhuna ve prensiplerine tamamen aykırıdır. Esefle kınıyorum."







