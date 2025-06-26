CHP'de kurultay davasının görüleceği 30 Haziran öncesi parti içi dengeler yeniden gerildi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler düzen ve destek veren bazı CHP'li milletvekilleri, sosyal medya üzerinden Genel Merkez'e ve Genel Başkan Özgür Özel'e açıkça bayrak açtı. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na saldıranların siyasi anlamda partilerinin harim-i ismetinde boğulacağını ifade ederken, CHP'li vekiller Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırılar karşısında susmayacaklarını vurguladı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin açılan dava 30 Haziran Pazartesi günü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.
Kılıçdaroğlu: Mutlak butlan çıkarsa partinin başına döneceğim
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması durumunda partinin başına döneceğini söyledi.
Özel'den Kılıçdaroğlu'na tepki
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun bu tavrına tepki gösterdi. CHP lideri, "Görevi kabul etmek tarihsel bir veba doğurur" dedi.
"Butlandan sonra görev kabul etmek tarihsel bir hata olur. Siyasi Partiler Kanunu'nda kayyum değil, çağrı heyeti var." diyen Özel, "Onda da 40 gün içinde seçim yapılır yazıyor." ifadelerini kullandı.
CHP'li milletvekillerinden Kılıçdaroğlu'na destek
'Şaibeli kurultay' davasında mahkemeden çıkacak karar beklendiği sırada CHP kendi içinde karıştı.
'Mutlak butlan' iddialarının konuşulduğu gündemde CHP'li milletvekilleri sosyal medya hesaplarından Kılıçdaroğlu'na destek mesajları paylaştı.
Aralarında Mahir Polat, Ali Öztunç, Sevda Erdan Kılıç, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Hasan Öztürkmen, Hüseyin Yıldız, Orhan Sarıbal ve Deniz Demir'in bulunduğu CHP'li milletvekilleri parti genel merkezine ve Özel yönetimine tepki gösterdi.
"Partimizin Harim-i ismetinde boğulacaklar"
Yaptıkları paylaşımlarda İzmir Milletvekili Mahir Polat, "7. Genel Başkanımıza saldıranlar emin olun ki, siyasi anlamda; Partimizin Harim-i ismetinde boğulacaktır." ifadelerini kullandı.
"Haysiyet cellatlığını organize edenler"
Bir diğer İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise, "2018 yılında kaybedilen seçimin hemen ertesinde 25 yıldır alınamamış Ankara, Adana, İstanbul gibi belediyeleri kazandırmış, partinin oyunu belli bir noktaya getirmiş Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ortada olmayan bir kararın çıkma ihtimali üzerinden hele ki hiçbir dahli bulunmayan bir süreç üzerinden türlü yakıştırmalar yaparak; sosyal medya üzerinden algı operasyonlarıyla haysiyet cellatlığını organize edenler ve aparatları ile hakaret ve tehdit edenler gerçek CHP’li olamaz." dedi.
"CHP kimsenin kariyer basamağı değildir"
Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıların kabul edilemeyeceğini belirterek, "CHP kimsenin kariyer basamağı değildir! Partimize zarar verenlerin karşısında susmayacağız." dedi.
"Geçmişine ihanet eden, geleceğini kuramaz!"
Ankara Milletvekili Deniz Demir, Kılıçdaroğlu'na yönelik her iftiranın CHP'nin değerlerine, geçmişine ve geleceğine yapılmış bir saldırı olduğunu belirtti.
"Sorunları derinleştirmekten başka amaca hizmet etmez"
İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu da partililerin önceki dönem Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, parti geleneklerine, kültürüne ve edep kurallarına aykırı bir şekilde söylemlerde bulunmasının, bugün CHP'nin karşı karşıya olduğu sorunları derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyeceğini söyledi.
"Kılıçdaroğlu'nun sayesinde çeşitli makamlara geldiler"
CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da paylaşımında dava bahane edilerek Kılıçdaroğlu’na ve verdiği emeğine hakaretler, küfürler edildiğini söyledi.
Bu trol saldırısını yaptıranları tanıdıklarını ve bu kişilerin düne kadar Kılıçdaroğlu'nun kapısında el pençe durarak çeşitli makamlara gelen kişiler olduğunu ifade eden Öztunç, "Bilinsin ki susuyorsak efendiliğimiz ve partililiğimizdendir. Oysa söyleyecek çok sözümüz vardır. Herkesi bir kez daha parti kültürüne yakışır şekilde davranmaya davet ediyorum." dedi.
"Demokrasiyi içine sindirmiş bir lider"
CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ise Kılıçdaroğlu'nun ahlak, dürüstlük ve özveri demek olduğunu belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu her türlü ihanete rağmen CHP'ye mesafeli kesimleri CHP'ye oy vermeye ikna etmiş yüzde 48,5 oy almış bir demokrasiyi içine sindirmiş bir liderdir." sözleriyle yaptığı paylaşımda partisinin eski genel başkanına destek verdi.