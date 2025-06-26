Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal

ise "Geçmişine ihanet eden, geleceğini kuramaz!" ifadeleriyle yaptığı paylaşımında, "Dün “Genel Başkanım” dediğine ertesi gün hakaret edenin sözü de, siyaseti de çürür. 13 yıl boyunca bu partinin yükünü sırtlamış liderine hakaret edenler, sadece saygıyı değil, siyaseti de kaybetmiştir. Partimizde vefa ahlaktır. Ve o ahlaka saldıran her kimse, hangi görevde olursa olsun, yolundan sapmıştır. CHP, kişisel şovların, koltuk hırslarının, ucuz kahramanlıkların adresi değildir. Dün omuz omuza yürüdüklerine bugün iftira atanların amacı ne parti ne halktır; sadece kendileridir." dedi.