Şaibeli kurultay ağır cezada

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de yer aldığı 12 sanık hakkında yürütülen yargılamada, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi rüşvet suçunun değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek görevsizlik kararı verdi. Dosya, ağır ceza mahkemesine gönderildi.





RÜŞVET ŞÜPHESİ AĞIR BASTI

Mahkeme, suçun yalnızca Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefetle sınırlı kalmadığına, rüşvet suçunun unsurlarının da araştırılması gerektiğine dikkat çekti. Gerekçeli kararda, delegelere para verilmesinden, belediyelerde işe alım vaatlerine kadar birçok iddianın, Türk Ceza Kanunu’nun 252. maddesinde tanımlanan "rüşvet" suçu kapsamında değerlendirilebileceği belirtildi.





AĞIR CEZA VURGUSU

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyadaki sanıklar hakkında yalnızca 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılama yapılmasının yeterli olmadığını, bazı fiillerin çok taraflı ve sistematik rüşvet anlaşmasına dönüştüğü şüphesi doğurduğunu belirtti. Mahkeme, “suçun ağırlığı ve fiili irtibat” gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında yargılamanın ağır ceza mahkemesinde yapılması gerektiğine karar verdi.





SİYASET YASAĞI GÜNDEMDE

İddianamede, sanıklar hakkında “Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenirken, bu ceza kapsamında siyaset yasağı getirilmesi de talep edildi. Ancak mahkeme, sadece bu suçla sınırlı kalınamayacağını vurgulayıp yargılamayı daha yüksek ceza istemleriyle yapacak olan ağır ceza mahkemesine gönderdi.





SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Dosya, yetkili Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne devredildi. Yargılamanın burada rüşvet suçu kapsamında yürütülmesi bekleniyor. Tüm sanıklar hakkında hem Siyasi Partiler Kanunu hem de Türk Ceza Kanunu’na göre yargılama yapılacak. Mahkeme, taraflara duruşmalardan haberdar edilme zorunluluğu da getirdi.



