CHP kurultayı iddianamesinde yeni gelişme: İddianame ağır ceza mahkemesinde

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayına ilişkin soruşturmayı tamamladı. Savcılık, aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Cemil Tugay, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında 'Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet' suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'mağdur', eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, şüpheliler hakkında alacakları ceza süresince siyaset yasağı konulması da talep edildi.