Geçtiğimiz günlerde CHP'nin eski Genel Başkanı

Kemal Kılıçdaroğlu

'nu 'imza' sayısı üzerinden tehdit ederek, "İnce'nin nasıl kaybettiğini ikimiz de biliyoruz." diyen

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan