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CHP'de Kılıçdaroğlu kavgası kızışıyor: Özcan'ın 'ihraç' çıkışına 'hodri meydan' cevabı

CHP'de Kılıçdaroğlu kavgası kızışıyor: Özcan'ın 'ihraç' çıkışına 'hodri meydan' cevabı

18:375/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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CHP'de son dönemde Kılıçdaroğlu üzerinden artan tartışmaların dozu her geçen gün yükseliyor.
CHP'de son dönemde Kılıçdaroğlu üzerinden artan tartışmaların dozu her geçen gün yükseliyor.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son günlerde hedefine aldığı partinin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bu kez de "Derhal CHP'den ihraç edilmeli" çıkışında bulundu. Özcan'ın bu sözlerine ise CHP'den cevap gecikmedi. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Özcan'ın paylaşımını alıntılayarak, "Varsa yüreğin hodri meydan" dedi.

CHP'de 'şaibeli kurultay' iddiaları üzerine başlayan parti için kavgalar gün geçtikçe kızışıyor.

Geçtiğimiz günlerde CHP'nin eski Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu
'nu 'imza' sayısı üzerinden tehdit ederek, "İnce'nin nasıl kaybettiğini ikimiz de biliyoruz." diyen
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
yeni bir çıkışa imza attı.

Özcan X hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun derhal CHP'den ihraç edilmesi çağrısında bulundu.

"Boyun kadar yüreğin olmalı"

Özcan'ın bu sözlerine CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir sert bir şekilde karşılık verdi.

Özcan'ın paylaşımını alıntılayan Demir, "O dediğini yapabilmen için boyun kadar yüreğinin olması gerekli. Varsa yüreğin hodri meydan!" ifadelerini kullandı.



#Kemal Kılıçdaroğlu
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