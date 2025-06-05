CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son günlerde hedefine aldığı partinin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bu kez de "Derhal CHP'den ihraç edilmeli" çıkışında bulundu. Özcan'ın bu sözlerine ise CHP'den cevap gecikmedi. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Özcan'ın paylaşımını alıntılayarak, "Varsa yüreğin hodri meydan" dedi.
CHP'de 'şaibeli kurultay' iddiaları üzerine başlayan parti için kavgalar gün geçtikçe kızışıyor.
Özcan X hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun derhal CHP'den ihraç edilmesi çağrısında bulundu.
"Boyun kadar yüreğin olmalı"
Özcan'ın bu sözlerine CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir sert bir şekilde karşılık verdi.
Özcan'ın paylaşımını alıntılayan Demir, "O dediğini yapabilmen için boyun kadar yüreğinin olması gerekli. Varsa yüreğin hodri meydan!" ifadelerini kullandı.