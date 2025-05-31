Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na 'imza' tehdidi: İnce'nin nasıl kaybettiğini ikimiz de biliyoruz

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine yönelik 'şaibeli kurultay' iddiaları sürerken sessizliğini bozdu. Tehditler aldığını açıklayan Kılıçdaroğlu, “Bu partinin düşmanlarını, harem-i ismetinde boğmaya muktediriz” ifadeleriyle dikkat çekti. Kılıçdaroğlu’nun çıkışına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan sert ve tehditkar bir cevap geldi. Kılıçdaroğlu'na "Beni ciddiye alın." diye seslenen Özcan, aksi durumda Muharrem İnce ile olan yarışına atıfta bulunarak, "Sayın İnce ile girdiğiniz yarışların arka planlarını, kimin kime imza vermek için, kimin imzasını çekmek için yaşananları anlatır geçerim! Sayın İnce'nin nasıl kaybettiğini ikimiz de biliyoruz." dedi. Öte yandan Özcan, Kılıçdaroğlu'nun susmaya devam etmesi halinde 2014 dahil tüm CHP kurultaylarını tartışmaya açacağını da belirtti.
CHP'nin 20 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin 'şaibe' iddialarına ilişkin soruşturma sürerken partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün sessizliğini bozdu.
X hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sessizliğimiz suskunluk değil, sorumluluktur…" ifadeleriyle başladığı açıklamasında can güvenliğine yönelik tehditler aldığını ifade etti.
"Bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz"
Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na 'kirli çamaşırları dökme' tehdidi
"2014 dahil tüm kurultayları tartışmaya açarım"
Paylaşımında, "200 belediye,130 milletvekili baskısını parti zarar görmesin diye hiç konuşmadık." diyen Özcan, Kılıçdaroğlu'nun susmaya devam etmesi halinde 2014 dahil tüm CHP kurultaylarını tartışmaya açacağını belirterek, "Yapmayın ve konuşturmayın beni." ifadelerini kullandı.