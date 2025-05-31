Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na 'imza' tehdidi: İnce'nin nasıl kaybettiğini ikimiz de biliyoruz

Kılıçdaroğlu'nun, "Benden bir mesaj bekleyen herkese buradan açıkça sesleniyorum: Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz." ifadelerine de yer verdiği paylaşımın ardından

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan