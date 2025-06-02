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Almanlar duyurdu: Kılıçdaroğlu ve ekibi parti yönetimine yeniden gelmek için hazırlık yapıyor

Almanlar duyurdu: Kılıçdaroğlu ve ekibi parti yönetimine yeniden gelmek için hazırlık yapıyor

19:562/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığına dönmek için hazırlıkta olduğu söyleniyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığına dönmek için hazırlıkta olduğu söyleniyor.

Alman medya kuruluşu Deutsche Welle (DW), şaibeli kurultayda Genel Başkanlık görevini Özgür Özel'e devreden Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle birlikte parti yönetimine yeniden gelmek için hazırlık yaptığını öne sürdü.

CHP'deki şaibeli kurultay davasının ilk duruşması geçtiğimiz günlerde görüldü. Dava, 30 Haziran'a ertelendi.

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, bahse konu kurultayda para alan delegeler tarafından koltuğundan indirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'davayı sonlandıracak ifadeyi vermeye gitmediğini' öne sürmüştü.

Kılıçdaroğlu, bu iddia sonrasında hedef tahtasına konmuş, sosyal medyada linç edilmişti.

Hakkındaki iddiaları yalanlayan Kılıçdaroğlu, ölüm tehditleri aldığını açıklayıp,
"Beni direklere asacaklara, silahla vuracaklara, beni yakacaklara, taşlatacaklara, bir adım attırmayacaklara ve lamalara söylüyorum: Sizden korkan sizden namerttir."
ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Eren Erdem de Kılıçdaroğlu'na organize linç girişiminin arkasında Genel Merkez olduğunu öne sürüp, CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un 600 kişilik bu trol ekibi için 46 milyon TL harcadığını belirtmişti.

Almanlar duyurdu: Kılıçdaroğlu ve ekibi parti yönetimine yeniden gelmek için hazırlık yapıyor

Yaşananlar sıcaklığını korurken Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'den (DW) dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu ve ekibi parti yönetimine yeniden gelmek için hazırlık yapıyor.

Kılıçdaroğlu'na yakın bir isme dayandırılan haberde, "Mutlak butlan" ilan edilmesi durumunda Kılıçdaroğlu'nun nasıl hareket edeceği soruldu.

CHP eski liderinin yakınındaki isim şu yanıtı verdi:

"Kemal Bey'in (bu görevi) kabul etmemesi durumunda ne olacağı düşünüldü mü? Mevcut yönetim mahkeme kararı ile alınmış, Kemal Bey görev kabul etmemiş, ne olacak? Uzun süre yönetimsiz kalan partideki kaos ve karmaşa durumunun sorumlusu olarak yine Kemal Bey ilan edilecek."


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