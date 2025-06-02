Almanlar duyurdu: Kılıçdaroğlu ve ekibi parti yönetimine yeniden gelmek için hazırlık yapıyor

"Kemal Bey'in (bu görevi) kabul etmemesi durumunda ne olacağı düşünüldü mü? Mevcut yönetim mahkeme kararı ile alınmış, Kemal Bey görev kabul etmemiş, ne olacak? Uzun süre yönetimsiz kalan partideki kaos ve karmaşa durumunun sorumlusu olarak yine Kemal Bey ilan edilecek."