Alman medya kuruluşu Deutsche Welle (DW), şaibeli kurultayda Genel Başkanlık görevini Özgür Özel'e devreden Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle birlikte parti yönetimine yeniden gelmek için hazırlık yaptığını öne sürdü.
CHP'deki şaibeli kurultay davasının ilk duruşması geçtiğimiz günlerde görüldü. Dava, 30 Haziran'a ertelendi.
CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, bahse konu kurultayda para alan delegeler tarafından koltuğundan indirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'davayı sonlandıracak ifadeyi vermeye gitmediğini' öne sürmüştü.
Kılıçdaroğlu, bu iddia sonrasında hedef tahtasına konmuş, sosyal medyada linç edilmişti.
CHP'li Eren Erdem de Kılıçdaroğlu'na organize linç girişiminin arkasında Genel Merkez olduğunu öne sürüp, CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un 600 kişilik bu trol ekibi için 46 milyon TL harcadığını belirtmişti.
Almanlar duyurdu: Kılıçdaroğlu ve ekibi parti yönetimine yeniden gelmek için hazırlık yapıyor
Yaşananlar sıcaklığını korurken Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'den (DW) dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Kılıçdaroğlu'na yakın bir isme dayandırılan haberde, "Mutlak butlan" ilan edilmesi durumunda Kılıçdaroğlu'nun nasıl hareket edeceği soruldu.
CHP eski liderinin yakınındaki isim şu yanıtı verdi: