İmamoğlu'nun trolleri zıvanadan çıktı: Kılıçdaroğlu'nun vurulmasını istiyorlar

CHP’de ölüm tehditleri aldığını açıklayan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun şaibeli kurultaya ilişkin dava sonucunda koltuğa yeniden oturma ihtimali Ekrem İmamoğlu’nun troll ordusunu hareketlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun Mengü ve akademisyen Gülsunar hakkında yaptığı suç duyurusunu paylaşan bir X (Twitter) hesabı, eski CHP liderine yönelik ölüm tehdidinde bulundu. 'Oleybee5' adlı hesap, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı haberi alıntılayarak, 'Şu adamı vuracak biri yok mu?' ifadesini kullandı. Paylaşım, kullanıcılar tarafından sert tepkilerle karşılanırken, hesap kısa süre sonra askıya alındı.

Kılıçdaroğlu karşıtı diğer paylaşımlar da hakaret ve tehdit seviyesine varıyor: “KK’dan herkes nefret ediyor”, “Bunlar bir avuç menfaat düşkünü”, “Kılıçdarı iyi ama beceriksiz sanıyorduk, meğer görevini son derece başarılı şekilde yapıyormuş p..t.”, “Kılıçdaroğlu ihraç edilmeli, hain ilan edilmeli”, “Kılıçdaroğlu sen hain bir insansın, tekrar gelip CHP’nin başına mı oturacağını zannediyorsun”, “Rüzgar bize dönmüşken sincap hızır gibi yetişti AKP’nin imdadına. Teşekkürler, cumhuriyet düşmanı Dersimli Rıza’nın torunu Bay Kemal”, “Acilen çık Kılıçdaroğlu ve ekibi hain ilan et”, “Bir siyasal hareket olarak Atatürkçülük KK’nınki gibi bir ihaneti en son Çerkez Ethem’den gördü sanıyorum”, “Zannediyor ki koltuğa oturunca seçmen bağrına basacak. O lama diyor ama “lama”lar onu tükürdüğüne boğarlar merak ediyor.”