Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Taban kışkırtılınca suskunluğunu bozdu

Taban kışkırtılınca suskunluğunu bozdu

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:001/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

Şaibeli kurultay süreciyle ilgili eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı “Tehdit ediliyorum” açıklamasının yankıları sürüyor.

Kurultay hakkında konuşmama kararı alan Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu parti tarafından sert dille eleştirilmişti. Önceki akşam tehdit edildiğini açıklayan Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin sosyal medya trollerine ve parti yönetimine gönderme yaptığı kaydedildi. Kılıçdaroğlu’nu tehdit edenlerin, CHP'nin sosyal medya trolleri olduğu öğrenildi. Partinin üst düzey isimlerinin Kılıçdaroğlu’nu kastederek, “İnsan içine çıkmaması lazım”, “Partiden içeri giremez” ve “Yüzüne tükürülmesi gerek” açıklamalarıyla parti kitlesini kışkırtmasının, Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini bozmasında etkili olduğu belirtiliyor.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Siyaset
#Politika
#CHP
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 canlı izle 31 Mayıs 2025: Inter PSG Şampiyonlar Ligi finali TRT 1 Tabii canlı yayını izle