Taban kışkırtılınca suskunluğunu bozdu

Kurultay hakkında konuşmama kararı alan Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu parti tarafından sert dille eleştirilmişti. Önceki akşam tehdit edildiğini açıklayan Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin sosyal medya trollerine ve parti yönetimine gönderme yaptığı kaydedildi. Kılıçdaroğlu’nu tehdit edenlerin, CHP'nin sosyal medya trolleri olduğu öğrenildi. Partinin üst düzey isimlerinin Kılıçdaroğlu’nu kastederek, “İnsan içine çıkmaması lazım”, “Partiden içeri giremez” ve “Yüzüne tükürülmesi gerek” açıklamalarıyla parti kitlesini kışkırtmasının, Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini bozmasında etkili olduğu belirtiliyor.