Teröre bir gün bile tahammülümüz yoktur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i, CHP TBMM Grubu’nda ziyaret etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin, “Artık bir gün bile Türkiye’nin teröre tahammülü yoktur. Bunu nasıl ortadan kaldıracağız, ne şekilde bir büyük toplumsal mutabakat sağlayacaksak bunu sağlamaya gayret edeceğiz ve inşallah eninde sonunda bu işi çok kısa bir süre içerisinde başaracağız” dedi. Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i, CHP TBMM Grubu’nda ziyaret etti.
CHP OLUMLU KATKI VERECEK
Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel ile 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanlığı Seçimi ile ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Terörsüz Türkiye çalışmalarıyla ilgili olarak, “Terörden zarar görmüş herkesin rızasının alınmasını toplumsal mutabakat açısından önemsiyoruz. Bundan sonra da Meclis çatısı altındaki her çalışmaya her çalışmaya CHP olumlu katkı verecektir” dedi.
İnfaz için yeni bir çalışma yapılacak
- Edinilen bilgiye göre; CHP tarafı görüşmede, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve AK Parti Grup Başkanı Güler'e infaz yasasının yetersizliği üzerine eleştirilerini dile getirildi. Eleştiriler üzerine AK Parti yönetimi, Özel'le yeni bir düzenleme çalışması yapıldığı bilgisini paylaştı.
İçtüzük değişikliği sinyali
- Meclis Başkanı Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grubu’nu da ziyaret etti. Ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, CHP ile yapılan mutabakat gereği Meclis Genel Kurulu’nu iki haftadır yönettiğini, bu durumun TBMM tarihinde bir ilk olduğunu söyledi. Kurtulmuş, İçtüzük değişikliği için de sinyal vererek, “Meclis’te kim kaba ve yaralayıcı söz söylereyse, kim olursa olsun mikrofonu kapatılacak. Haddini aşan kim varsa Genel Kurul dışına çıkarılacak” dedi.
AK Parti’nin adayı Kurtulmuş
- AK Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Meclis Başkanı seçimi için adaylık başvurusunu TBMM Genel Sekreterliği’ne sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanlığı seçimi için Kurtulmuş’un aday gösterilmesine ilişkin dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun’a teslim etti.