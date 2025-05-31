Teröre bir gün bile tahammülümüz yoktur

Meclis Başkanı Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grubu’nu da ziyaret etti. Ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, CHP ile yapılan mutabakat gereği Meclis Genel Kurulu’nu iki haftadır yönettiğini, bu durumun TBMM tarihinde bir ilk olduğunu söyledi. Kurtulmuş, İçtüzük değişikliği için de sinyal vererek, “Meclis’te kim kaba ve yaralayıcı söz söylereyse, kim olursa olsun mikrofonu kapatılacak. Haddini aşan kim varsa Genel Kurul dışına çıkarılacak” dedi.