TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş CHP'yi ziyaret etti: Gündem terörsüz Türkiye süreci

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş CHP'yi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Kurtulmuş'a AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül eşlik etti. Özel'e ise CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın eşlik etti.