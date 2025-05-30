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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş CHP'yi ziyaret etti: Gündem terörsüz Türkiye süreci

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş CHP'yi ziyaret etti: Gündem terörsüz Türkiye süreci

15:0430/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ediyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ediyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş CHP'yi ziyaret etti. Görüşmenin gündeminde terörsüz Türkiye süreci yer aldı. Görüşmenin ardından kamera önüne geçen Numan Kurtulmuş "Terör belasından Türkiye'yi kurtaracağız, bu süreci konuştuk." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş CHP'yi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.


Kurtulmuş'a AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül eşlik etti. Özel'e ise CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın eşlik etti.


Kurtulmuş'un gündeminde terörsüz Türkiye süreci bulunuyor.



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