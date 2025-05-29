AK Parti DEM’le üçüncü kez görüştü

TBMM AK Parti grup katında dün yapılan görüşmeye DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları Oruç ile grup başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli katıldı. AK Parti heyetinde ise Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin yer aldı. 2 saat 20 dakikalık görüşmede Terörsüz Türkiye sürecine dair tüm başlıklar ele alındı.

ANA GÜNDEM İNFAZ PAKETİ

Edinilen bilgilere göre zirvenin ana gündem maddesini İnfaz Paketi oluşturdu. Görüşmede DEM heyeti Kovid-19 hükümlülerinin tahliyesini içeren maddenin örgütlü ve katalog suçları da kapsayacak biçimde genişletilmesini talep etti. AK Parti heyeti ise bu türden bir değişikliğin başta uyuşturucu ve silahlı suçlar dahil olmak üzere kamuoyunun tepkisini çeken faillerin de tahliyesine olanak sağlayacağını vurguladı. Bu gerekçe gösterilerek “Af görünümü oluşturacak bir talebe karşıyız” mesajı verildi.

DEM ÖNERİLERDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, görüşmede Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’nun bayram sonrasında oluşturulması, çalışma takviminin belirlenmesi gibi konular da ele alındı. Meclise gelecek olan yeni düzenlemeler ve reform paketleri de toplantının bir diğer önemli gündem maddesiydi. DEM Parti kanadı bu düzenlemelere ilişkin AK Parti'ye önerilerini aktardı.

FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPTIK

Görüşme sonrasında açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti’nin ziyaretine ilişkin, “Samimi dostane paylaşımlarımız oldu. Karşılıklı fikir alışverişimiz oldu. İlerleyen günlerde daha detaylı açıklamalarımız olacaktır” dedi. Güler, infaz paketine ilişkin soruya, “Her konu başlığında karşılıklı fikirlerimizi paylaştık. Onların önerileri oldu. Bizim farklı değerlendirmelerimiz oldu” yanıtını verdi. Milli ve Birlik Dayanışma Komisyonu’nun da görüşme de gündeme geldiğini ifade etti. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, kapsamlı değerlendirme yapılacağını ifade ederek, “Süreç öngörüldüğü şekilde devam ediyor, duraksama aksama yok. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma sonuca ulaşmak için herkesin iyi niyetle katkıda bulunmasını sağlamak lazım bunla ilgili çabalar gösteriliyor” dedi.











