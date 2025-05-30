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TBMM Başkanı Kurtulmuş parti ziyaretlerine başladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş parti ziyaretlerine başladı

14:0630/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
AA
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TBMM Başkanı Kurtulmuş bazı parti gruplarını ziyaret edecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş bazı parti gruplarını ziyaret edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün AK Parti, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisine Meclis'teki gruplarında ziyarette bulunacak.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, yarın AK Parti ve CHP'yi, 2 Haziran Pazartesi günü ise DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisini Meclis'teki gruplarında ziyaret edeceği bildirildi.


Meclis'teki "Terörsüz Türkiye" ve Meclis başkanlığı seçimleri için görüşmeleri devam ediyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un bugün bazı parti gruplarını ziyaret edeceği biliniyor.




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