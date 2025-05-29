Kurtulmuş'tan nezaket ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün AK Parti ve CHP'yi, pazartesi günü DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Grubu'na 2 Haziran'daki Meclis Başkanı Seçimlerinden önce nezaket ziyaretinde bulunacak.

CHP ziyaretinde Kurtulmuş'u, Genel Başkan Özgür Özel karşılayacak. AK Parti ziyaretinde ise Grup Başkanı Abdullah Güler ve grup başkanvekilleri yer alacak. DEM Parti Meclis Grubunu ziyaretinde Kurtulmuş’u Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan karşılayacak.