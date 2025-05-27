Kurtulmuş ve Bahçeli yarın görüşecek

ile görüşmesi bekleniyor.

ile görüşmesi bekleniyor.

Bahçeli ve DEM heyeti görüştü

Bahçeli ve DEM heyeti görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüştü.

Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da yer aldı.

Görüşmede DEM Parti heyetinde, Bakırhan ve Hatimoğulları'nın yanı sıra DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit de bulundu.