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Kurtulmuş ve Bahçeli yarın görüşecek

Kurtulmuş ve Bahçeli yarın görüşecek

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
14:0627/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Numan Kurtulmuş - Devlet Bahçeli
Numan Kurtulmuş - Devlet Bahçeli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yarın MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yarın MHP lideri
Devlet Bahçeli
ile görüşmesi bekleniyor.

Görüşmenin saat 13'te Bahçeli'nin TBMM grubundaki makamında gerçekleşeceği öğrenildi.


Bahçeli ve DEM heyeti görüştü


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüştü.


Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da yer aldı.


Görüşmede DEM Parti heyetinde, Bakırhan ve Hatimoğulları'nın yanı sıra DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit de bulundu.


Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.


Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan DEM Parti Grup Başkanvekilli Koçyiğit, görüşmenin olumlu geçtiğini, görüşmede infaz yasasına ilişkin genel değerlendirmelerde bulunulduğunu söyledi.


Bahçeli ise Meclis'ten ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın ardından çalışmalarına Meclis'te devam edeceğini belirtti.




#Numan Kurtulmuş
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