TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ediyor. Görüşme bugün saat 13.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşiyor.
Görüşmeye dair açıklama geçtiğimiz gün Meclis Başkanlığı'ndan yapılmıştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bugün ziyaret edeceği belirtildi.
Saat 13.00'te başlayan görüşme Bahçeli'nin makamında gerçekleşecek.
TBMM Başkanı Kurtulmuş Bahçeli'yi ziyaret ediyor
MHP lideri Bahçeli, dün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu temasın ardından, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Görüşme saat 13.00 itibarıyla başladı.
Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te bir komisyon kurulmasını önermişti.