İsrail'e karşı ortak duruş çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Bağdat’ta düzenleniyor. Türkiye’nin dönem başkanlığını Irak’a devredeceği toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in Gazze’deki soykırım politikalarına ve işgal girişimlerine karşı İslam dünyasına ortak hareket etme çağrısı yapacak.

DÖNEM BAŞKANLIĞI IRAK'A GEÇECEK

“Diyalog ve Dayanışma: Barışı ve Sürdürülebilir Kalkınmayı Teşvik Etmenin İki Temel Dayanağı” temasıyla gerçekleştirilecek toplantıda Filistin başta olmak üzere bölgesel çatışmalar, terörle mücadele, BM reformu ve İslamofobi ele alınacak. Haziran 2025’ten bu yana dönem başkanlığını yürüten Türkiye, görevi Irak’a devredecek.

İSRAİL’E KARŞI ORTAK İRADE

Toplantıda konuşması beklenen Hakan Fidan, İsrail’in saldırgan ve yayılmacı politikalarının Orta Doğu’daki güvenlik tehdidini artırdığına dikkat çekecek. İİT ülkelerine İsrail’e karşı ortak irade ortaya koyma çağrısı yapacak olan Fidan, Kudüs’ün statüsünün korunması ve iki devletli çözüm temelinde bağımsız Filistin Devleti’nin kurulmasının önemini vurgulayacak. Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması da konuşmanın öncelikli başlıkları arasında yer alacak.

SURİYE’DEN KÖRFEZ’E BÖLGESEL MESAJLAR

Fidan, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonun kaldırılması ve Batı Trakya ile On İki Ada’daki Müslüman Türklerin haklarının korunması için İİT çatısı altında dayanışma çağrısı yapacak. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, Lübnan’ın egemenliğinin güvence altına alınması ve İsrail’in Lübnan’ın güneyinden tamamen çekilmesi de gündeme taşınacak. Körfez’deki gerilime ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere dikkat çekecek olan Fidan, bölge ülkelerine yönelik saldırıları kabul edilemez olarak nitelendirecek, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında seyrüsefer güvenliğinin önemini vurgulayacak. Fidan, Husilerin sivilleri ve kritik altyapıyı hedef alan saldırılarını kınayarak Türkiye’nin Suudi Arabistan’la dayanışmasını yineleyecek.

BAĞDAT DEKLARASYONU KABUL EDİLECEK

Toplantı sonunda Bağdat Deklarasyonunun kabul edilmesi öngörülürken Fidan’ın, program kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi planlanıyor.

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