Bakü’de Herzog’a protesto

Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 7. Zirvesi Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapıldı. Bakü Kongre Merkezi’nde düzenlenen zirvede Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un katıldığı zirvede konuşan Fidan, Filistin’de yaşanan zulümlere dikkat çekti.

EGEMEN FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI

“CICA üyesi olan İsrail, sistematik baskı politikası izleyerek Filistin halkının temel haklarını ihlal ederken bu bağlılığı sürdüremeyiz” diyen Fidan, şöyle konuştu: “Üyemiz Filistin’in haklarını desteklemek ve devam eden zulüm ile ağır ihlallere karşı durmak konusunda kararlı bir tutum sergilemeliyiz. Kalıcı çözüm, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasını gerektirmektedir.”

SOYKIRIMCIYI DİNLEMEDİLER

Bu arada Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 10’dan fazla ülkenin temsilcisi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un konuşması başlarken salondan ayrıldı. Bakan Fidan ve beraberindekilerin yerlerinden kalkarak salondan çıktığı görüldü.

MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, Bakü’de yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Bu kapsamda Fidan Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Çinli mevkidaşı Vang Yi ve Sri Lanka Dışişleri, Dış İstihdam ve Turizm Bakanı Vijitha Herath ile bir araya geldi. Fidan ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le de görüştü.

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