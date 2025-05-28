Kurtulmuş - Bahçeli görüşmesi sona erdi: "Terör belası artık tarihin çöplüğüne atılıyor"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme, saat 13.00 itibarıyla Meclis’teki MHP Grubu’nda, Bahçeli’nin makam odasında gerçekleşti. Görüşmenin ardından kameralar karşısında geçen Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kalan sürecin nasıl işleyeceği konusunu görüştüklerini ifade ederken "Terör belası artık tarihin çöplüğüne atılıyor" dedi.
Kurtulmuş - Bahçeli görüşmesi sona erdi. Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu. "Terör belası artık tarihin çöplüğüne atılıyor" ifadelerini kullanan Meclis Başkanı Kurtulmuş, görüşmede sürecin nasıl işleyeceği konusunu ele aldıklarını söyledi.
Kurtulmuş - Bahçeli görüşmesi sona erdi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme, saat 13.00 itibarıyla Meclis’teki MHP Grubu’nda, Bahçeli’nin makam odasında gerçekleşti. Görüşmenin ardından kameralar karşısında geçen Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kalan sürecin nasıl işleyeceği konusunu görüştüklerini ifade ederken "Terör belası artık tarihin çöplüğüne atılıyor" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki makamına geldi. Bahçeli, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı ve görüşme başladı. Görüşmenin gündem maddelerinin en önemlisi Devlet Bahçeli'nin önerisiyle gündeme gelen komisyon oldu.
Terörsüz Türkiye yolundaki komisyon önerisini MHP Genel Başkanı Bahçeli, gündeme getirmişti. Bahçeli, 100 kişilik tüm partilerin katılacağı bir komisyon kurulmasını önermişti. Bu komisyonda Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısının yapılmasını önermişti.
Görüşme sonrası açıklama
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.
TBMM’de bütün siyasi partilerin temsil ettiği bir komisyon oluşturarak süreç takip edilecektir. Ümit ediyorum ki önümüzdeki süreçte TBMM bu tarihi süreci en güzel şekilde yerine getirecektir. Herhangi bir siyasi parti ve kanadın ortaya koyabileceği bir süreç ve al ver meselesi değildir. Gönüllü bir şekilde ilerletilecek bir süreçtir. Sorumluluk TBMM’dedir. Siyasi partilerin hepsini bu sürçe ortak olmaya davet ediyorum."