Kurtulmuş - Bahçeli görüşmesi sona erdi: "Terör belası artık tarihin çöplüğüne atılıyor"

"Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettim, kendisinin terörsüz Türkiye konusunda katkıları büyüktür, bu nedenle kendisine teşekkür ettim. PKK’nın da silah bırakmayı kabul etmesiyle birlikte yeni bir süreç başlayacaktır.

"Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettim, kendisinin terörsüz Türkiye konusunda katkıları büyüktür, bu nedenle kendisine teşekkür ettim. PKK’nın da silah bırakmayı kabul etmesiyle birlikte yeni bir süreç başlayacaktır.

TBMM’de bütün siyasi partilerin temsil ettiği bir komisyon oluşturarak süreç takip edilecektir. Ümit ediyorum ki önümüzdeki süreçte TBMM bu tarihi süreci en güzel şekilde yerine getirecektir. Herhangi bir siyasi parti ve kanadın ortaya koyabileceği bir süreç ve al ver meselesi değildir. Gönüllü bir şekilde ilerletilecek bir süreçtir. Sorumluluk TBMM’dedir. Siyasi partilerin hepsini bu sürçe ortak olmaya davet ediyorum."