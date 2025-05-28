Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üçlü zirvede net mesaj: Coğrafyamız kana ve gözyaşına doydu

Türkiye-Azerbaycan-Pakistan zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan-Pakistan gerilimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"3 ülke arasındaki (Türkiye - Azerbaycan- Pakistan) bağların daha da güçleneceğine inanıyoruz.





30 yıl işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasıyla artık bölgenin istikrar, refah, kalkınmanın odağı haline gelmesini arzuluyoruz





"(Türkiye-Azerbaycan-Pakistan) Bölgemizde yaşanan gelişmeler, ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın ne denli önemli olduğunu her geçen gün ortaya koyuyor.





Pakistan ile Hindistan arasında patlak veren gerilimin ateşkes ile sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Temennimiz ateşkesin kalıcı barışa çevrilmesidir. Türkiye bu yolda yapabileceği her türlü katkıyı yapmaya hazırdır.





'Seçim değil zaruret'

Coğrafyamızda ve çevresinde pek çok sınamayı aynı anda yaşıyoruz. Bu zorluklar karşısında ortak dayanışma kabiliyetimizin gelişmesini bir seçim değil, zaruret olarak görüyoruz.





Dünyaya Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi, acil insani yardımların ulaştırılması için İsrail yönetimi üzerindeki baskıyı artırmaları çağrısında bulunuyoruz. Kalkınma Yolu, Orta Koridor ve Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru gibi projelere birlikte katkı sağlayacağız.





Savunma alanında iş birliğimizi birlikte güçlendirip ortak kararlılığımızı sürdüreceğiz.





Coğrafyamız kana ve gözyaşına doydu"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü münasebetiyle gittiği Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından, işgalden kurtarılan topraklarda inşa edilen üçüncü havalimanı olan Laçın Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Laçin Havalimanı’nın açılışını birlikte yaptı. İki lider daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmelerin ardından Erdoğan, Aliyev ve Pakistan Cumhurbaşkanı Şerif üçlü zirve gerçekleştirdi. Aliyev daha sonra Laçın'daki zirvede önemli açılamalarda bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Türkiye'nin terörle mücadelesindeki başarıları bizi sevindiriyor.

Ortak askeri tatbikatlar ve askeri sanayi alanında işbirliğimiz askeri alanda işbirliğimizi geliştiriyor.

(Pakistan-Hindistan çatışması) Gergin dönemde ilk günden Pakistan'la dayanışmamızı açık şekilde beyan ettik"











