Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda kendisini uğurlamaya gelenlere el salladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmek ve çeşitli programlara katılmak üzere Azerbaycan'a gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmek ve çeşitli programlara katılmak üzere Azerbaycan'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda kendisini uğurlamaya gelenlere el salladı.
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