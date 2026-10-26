Arkadaşları tabutunun başından bir saniye bile ayrılmadı: Gecekondu yangınında hayatını kaybeden minik kaleci gözyaşlarıyla uğurlandı

Çamur depolama alanından kurtarılan köpeğe 'Şanslı' adı verildi

İzmir'in Buca ilçesinde çamura saplanan bir köpek, AFAD ve itfaiye ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı. İzmir'in Buca ilçesinde çamur depolama alanına düşerek mahsur kalan bir köpeğin imdadına devletin şefkat eli yetişti. Çamura batmış halde yaşam mücadelesi veren can dostunun ihbar edilmesi üzerine bölgeye hızla AFAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve veteriner ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zorlu ve titiz çalışması sonucu ağır çamur batağından sağ salim çıkarılan köpek, önce özenle yıkanarak çamurdan arındırıldı. Ölümün kıyısından dönen sevimli dosta, kurtarma ekipleri tarafından "Şanslı" ismi verildi. Veteriner hekimler tarafından derhal tedavi altına alınan Şanslı'nın bakım sürecinin sıcak ve güvenli bir ortamda devam ettiği öğrenildi. Kurtarma operasyonuna ilişkin kareler sosyal medya üzerinden paylaşılarak, "Yaradılan her can bizler için kıymetli, her can bize emanettir" mesajı verildi. Paylaşımda, can dostumuzun hayata tutunmasını sağlayan AFAD, itfaiye ve veteriner ekiplerine özverili gayretlerinden dolayı gönülden teşekkür edildi.