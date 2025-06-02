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Kılıçdaroğlu’na itibar suikastinin merkezi Odatv: Muhtarlık seçimiyle ilişkilendirdiler

Kılıçdaroğlu’na itibar suikastinin merkezi Odatv: Muhtarlık seçimiyle ilişkilendirdiler

15:382/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Sosyal medyada bir süredir Kılıçdaroğlu’na yönelik yürütülen itibar suikastinin başını Odatv çekiyor.
Sosyal medyada bir süredir Kılıçdaroğlu’na yönelik yürütülen itibar suikastinin başını Odatv çekiyor.

İBB operasyonunda tutuklanan isimlerden biri olan Murat Ongun’un yakın ilişki içerisinde bulunduğu Odatv, Konya Ereğli'deki muhtarlık seçiminde, adaylardan birinin kendine oy vermeyi unutmasını manşete taşıdı. Ancak haberin asıl hedefinde şu sıralar CHP'liler tarafından linçlenen Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunda Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimlerden birisi olan İBB Sözcüsü
Murat Ongun
'un yakın ilişki içerisinde olduğu
Odatv,
CHP'nin eski Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu
’nu hedef alan bir habere imza attı.

Yerel haberi Kılıçdaroğlu'na bağladılar


Odatv, Konya'nın Ereğli ilçesinde bir muhtar adayının kendine oy vermeyi unutması nedeniyle seçimin berabere bittiğine dair basit bir yerel haberi Kemal Kılıçdaroğlu'nu karalamak için fırsata çevirdi.


Odatv'nin haberi

Söz konusu haberde
"Muhtar adayı kendisine oy vermeyi unuttu, seçim berabere bitti: Akıllara Kılıçdaroğlu geldi"
başlığıyla 2010 referandumunda ikametgah kaydı nedeniyle oy kullanamayan Kılıçdaroğlu’nun adı gündeme getirildi.

  • Haberde Kılıçdaroğlu’nun 2010 referandumunda ikametgah sorunu nedeniyle oy kullanamaması muhtar adayının hatasıyla eş tutuldu.

Odatv neden durup dururken Kılıçdaroğlu’nu hedef alıyor?


Odatv’nin bu 'muhtarlık' manevrası tesadüf değil. Siyasetten çekildiğini açıklayan, aktif bir görevi olmayan Kılıçdaroğlu'nun yıllar önceki bir hata benzeri olayla ilişkilendirilmesi dikkat çekici.


Murat Ongun

  • Odatv’nin uzun süredir Ekrem İmamoğlu ve ekibine yakın yayın çizgisi, medya kulislerinde sıkça tartışılıyordu. Özellikle Murat Ongun’un görev yaptığı dönemde İBB ile Odatv arasındaki sıcak temas, bu tür haberlerin "kime hizmet ettiği" sorusunu da beraberinde getiriyor.

CHP'de şaibeli kurultay krizi


İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının etkileri devam ederken partide bir yandan da şaibeli kurultay krizi büyüyor. CHP içinde İmamoğlu-Özel cephesinin Kılıçdaroğlu'na yönelik karşı tavrı da son dönemde iyice sertleşti.


Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde kurultay soruşturmasına dair
'Kurultayda yolsuzluk yoktur'
şeklinde ifade vermesi durumunda dosyanın kapanacağı iddiası sonrası sessizliğini bozmuştu.

Kılıçdaroğlu: Tehdit ediliyorum


X hesabından yaptığı açıklamada, tehditler aldığını belirten Kılıçdaroğlu
"Beni direklere asmakla, silahla vurmakla tehdit edenlere sesleniyorum: Sizden korkan sizden namerttir"
demişti.



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