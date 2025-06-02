Kılıçdaroğlu’na itibar suikastinin merkezi Odatv: Muhtarlık seçimiyle ilişkilendirdiler

Odatv’nin uzun süredir Ekrem İmamoğlu ve ekibine yakın yayın çizgisi, medya kulislerinde sıkça tartışılıyordu. Özellikle Murat Ongun’un görev yaptığı dönemde İBB ile Odatv arasındaki sıcak temas, bu tür haberlerin "kime hizmet ettiği" sorusunu da beraberinde getiriyor.