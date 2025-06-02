Kılıçdaroğlu’na itibar suikastinin merkezi Odatv: Muhtarlık seçimiyle ilişkilendirdiler

İBB operasyonunda tutuklanan isimlerden biri olan Murat Ongun’un yakın ilişki içerisinde bulunduğu Odatv, Konya Ereğli'deki muhtarlık seçiminde, adaylardan birinin kendine oy vermeyi unutmasını manşete taşıdı. Ancak haberin asıl hedefinde şu sıralar CHP'liler tarafından linçlenen Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
Yerel haberi Kılıçdaroğlu'na bağladılar
Odatv, Konya'nın Ereğli ilçesinde bir muhtar adayının kendine oy vermeyi unutması nedeniyle seçimin berabere bittiğine dair basit bir yerel haberi Kemal Kılıçdaroğlu'nu karalamak için fırsata çevirdi.
- Haberde Kılıçdaroğlu’nun 2010 referandumunda ikametgah sorunu nedeniyle oy kullanamaması muhtar adayının hatasıyla eş tutuldu.
Odatv neden durup dururken Kılıçdaroğlu’nu hedef alıyor?
Odatv’nin bu 'muhtarlık' manevrası tesadüf değil. Siyasetten çekildiğini açıklayan, aktif bir görevi olmayan Kılıçdaroğlu'nun yıllar önceki bir hata benzeri olayla ilişkilendirilmesi dikkat çekici.
- Odatv’nin uzun süredir Ekrem İmamoğlu ve ekibine yakın yayın çizgisi, medya kulislerinde sıkça tartışılıyordu. Özellikle Murat Ongun’un görev yaptığı dönemde İBB ile Odatv arasındaki sıcak temas, bu tür haberlerin "kime hizmet ettiği" sorusunu da beraberinde getiriyor.
CHP'de şaibeli kurultay krizi
İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının etkileri devam ederken partide bir yandan da şaibeli kurultay krizi büyüyor. CHP içinde İmamoğlu-Özel cephesinin Kılıçdaroğlu'na yönelik karşı tavrı da son dönemde iyice sertleşti.