CHP'li üç ismin Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı: Neymiş beni genel merkeze sokmayacaklarmış

Önceki dönem CHP Genel Başkanlığı görevini yürüten Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Partiyi kayyuma bırakmam" çıkışı ile 30 Haziran’da mutlak butlan kararı çıkması halinde görevi kabul edeceğinin sinyalini vermiş oldu. CHP'nin 38. kurultayı hakkında verilmesi düşünülen mutlak butlan kararı sonrası önceki dönemin parti yönetimine hukuken geri gelmesinin önü açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ise CHP'den üç isimle görüşme yaparak Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in bir araya getirilmesini istedi. Bu istek üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP Parti Meclisi Üyesi Engin Özkoç, geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Üç isim Kılıçdaroğlu'ndan, kurultay hakkında açıklama yapmasını ve "Mutlak butlan kararını kabul etmem." demesini ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşmesi de talep edildi. Bu talepleri reddeden Kılıçdaroğlu'nun görüşmede neler söylediğinin detayını Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk kaleme aldı.

"Beni genel merkeze sokmayacaklarmış"

"Bu açıklama üzerine Kılıçdaroglu,"Arkadaşlar bu konuda telaşlanacak bir şey yok. Örgütün tepkisi ne olacak? 2-3 gün tepki gösterir. Neymiş, beni genel merkeze sokmayacaklarmış. Evet sokmasınlar. Genel başkan neredeyse genel merkez orasıdır. Bunların hepsi yoluna girer. Telaşa gerek yok. Bu karara karşı çıkılırsa hem kararlarını nasıl alacaklar? Maaşları nasıl ödeyecekler? Milletvekillerini nasıl seçecekler? Bu karara karşı çıkarlarsa belediye başkanını nasıl seçecekler?" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ta Kılıçdaroğlu’nun CHP’ye mahkeme eliyle geri dönme çıkışına “Sizin bu yaptığınız CHP’yi böler, eğer siz bunu yaparsanız ben siyaseti bırakırım.” ifadelerini kullandı.

CHP’de kırılma tarihi 30 Haziran'a sayılı günler kala şaibeli kurultay krizi gittikçe derinleşiyor.

"İmamoğlu için miting yapmak yanlış"

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini ziyarete gelen isimlere İmamoğlu için yapılan mitingler hakkında da 'doğru bulmuyorum' diyerek açıklamaladrda bulunarak "Aziz Kocaoğlu 400 yıl hapis istemiyle yargılandı. Gittik, bir kez miting yaptık. Kendisine de, ‘Bu seninle hukuk arasında bir meseledir’ dedim. Burada da diyorum, bu konu Ekrem Bey’le hukuk arasında bir meseledir" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu beni betona gömmek istiyor"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, CHP'nin şaibeli 38. kurultay davası üzerinden dikkat çeken açıklamalar yapan önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Beni burada betona gömmek istiyor." ifadelerini kullandı.







