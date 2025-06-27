CHP'ye geri dönmeye hazırlanan Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu'ndan zehir zemberek sözler: Utançla hatırlanacaksınız

Önceki dönem CHP Genel Başkanlığı görevini yürüten Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Partiyi kayyuma bırakmam" çıkışı ile 30 Haziran’da mutlak butlan kararı çıkması halinde görevi kabul edeceğinin sinyalini vermiş oldu.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP Parti Meclisi Üyesi Engin Özkoç, geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Üç isim Kılıçdaroğlu'ndan, kurultay hakkında açıklama yapmasını ve "Mutlak butlan kararını kabul etmem." demesini ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşmesi de talep edildi. Bu talepleri reddeden Kılıçdaroğlu, "Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım?" ifadelerini de kullandı.

“En büyük ‘suç ortağım’ Kemal Bey’dir”

Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan “Mitingleri doğru bulmuyorum” sözlerinin sorulduğu Ekrem İmamoğlu “büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım bu söze tahammül etmem mümkün değildir" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi için “Mahkeme kararını bekleyelim, ona göre Özgür Bey ile oturup konuşuruz” demesini de eleştirdi. İmamoğlu, “Beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattığını, dört duvar arasında içimi yaktığını ifade etmek isterim. Suçlu ilan ediliyorsam, en büyük ‘suç ortağım’ Kemal Bey’dir." dedi.

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Utançla hatırlanırsınız

"Hepimizin bildiğini ve gördüğünü siz de bilerek ve görerek bu kararı içinize sindirmeye, kararın gereğini yapmaya hazırlanıyorsanız size son sözüm şu olsun: Utançla hatırlanırsınız, lanetlenirsiniz. Tenezzül etmeyin. Ailenize ve çocuklarınıza temiz bir isim bırakmak istiyorsanız girdiğiniz bu yoldan geri dönün."

İmamoğlu, “Bu sözleri söylerken, partimizin, muhalefetin, gençlerin ve topyekun muhalif düşüncenin kuşatıldığı bu ortamda Kemal Bey’in bu tutumunu kabul etmiyorum, nokta” diye konuştu.

Peki “mutlak butlan” nedir?

Mutlak butlan, hukukta bir hukuki işlemin kurulduğu andan itibaren geçersiz sayılması durumudur. Yani, bu tür bir işlem hiç var olmamış gibi kabul edilir ve hiçbir hukuki sonuç doğurmaz. Mutlak butlanla sakat bir işlem, sonradan geçerli hale getirilemez ve herkes tarafından ileri sürülebilir. CHP'nin 38. olağan kurultayı için kuvvetle muhtemel olan mutlak butlan kararı çıkarsa önceki dönem olan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin parti yönetimine hukuken geri gelmesini sağlanacak.







