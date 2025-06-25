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Kılıçdaroğlu: 30 Haziran’dan sonra görüşelim

Kılıçdaroğlu: 30 Haziran’dan sonra görüşelim

Erdal Kılınç
Erdal Kılınç
04:0025/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç’un, şaibeli kurultay davasında çıkacak “iptal” kararını tanımaması yönündeki isteklerini kabul etmedi. Heyet Özgür Özel’in de görüşme talebini iletti. Ancak Kılıçdaroğlu, kurultay davasında karar çıkması beklenen 30 Haziran tarihini işaret edip, “30 Haziran’dan sonra görüşebiliriz” karşılığını verdi.

Şaibe iddiaları nedeniyle yargıya taşınan CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile ilgili karar aşamasına gelindi. 30 Haziran’daki duruşma öncesi, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaretçi trafiği arttı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eski CHP Milletvekili Engin Özkoç önceki gün Kılıçdaroğlu’nu ofisinde ziyaret etti. 1 saati aşkın görüşmenin içeriğine Yeni Şafak ulaştı.

Vahap Seçer

"ŞAİBEYE ORTAK OL"

BASKISI Görüşmede söz alan Engin Özkoç, İBB’deki yolsuzluk gerekçesiyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mesajını paylaştı. Özkoç, mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması halinde Kılıçdaroğlu’nun kararı tanımaması baskısı yaptı. Bunun vebalinin ağır ve tehlikeli olacağını ifade etti. Kılıçdaroğlu’nu adeta partinin parçalanmasıyla tehdit eden 3 isim, mutlak butlan kararı ile kayyum atanmasına karşı çıkılmazsa, partinin bölüneceğini söyledi.

Engin Özkoç

CHP’YE DÖNME NOKTASINDA KARARLI

Heyetin aba altından sopa gösteren tehditlerine boyun eğmeyen Kılıçdaroğlu, 30 Haziran’daki kararın beklenmesi gerektiğini belirtti. Mutlak butlan kararı çıksa bile bunun partiyi birleştirip bütünleştireceğine inandığını savunan Kılıçdaroğlu, ayrıca hiçbir CHP’linin partiyi parçalayacak bir sistemin içinde bulunmayacağını vurguladı. Yeniden CHP’ye dönme noktasında kararlı olduğu öğrenilen Kılıçdaroğlu’nun, Özel tarafından gönderilen heyeti, duruşu ile elinin tersiyle ittiği belirtildi.

Mansur Yavaş

YENİ PARTİ KURMA PLANI YAPIYORLAR

Yavaş, Seçer ve Özkoç ayrıca Kılıçdaroğlu’ndan, CHP lideri Özgür Özel için randevu da istedi. Kılıçdaroğlu ise 30 Haziran’dan sonra bir görüşme olabileceği cevabını verdi. Bekledikleri cevabı alamayan 3 isim, görüşmeyi kısa tuttu. Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, bu ziyaretin bir tehdit olduğunu, en az 50-60 milletvekili ve belediye başkanlarının yeni parti kurmak için CHP’den ayrılıp mecliste ana muhalefet görevini devralma planı yapıldığı bilgisini verdi. Muharrem İnce’nin de CHP’ye bu hesapla geçtiği belirtildi.


#Kemal Kılıçdaroğlu
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