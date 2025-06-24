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İnce CHP’ye, Memleket kongreye

İnce CHP’ye, Memleket kongreye

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0024/06/2025, Salı
G: 24/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Özgür Özel, Muharrem İnce.
Özgür Özel, Muharrem İnce.

Muharrem İnce’nin bugün CHP’ye katılması beklenirken, Memleket Partisi ise kapatılma gündemi ile kongre kararı aldı.

Dün Memleket Partisi olağanüstü gündem ile Parti Meclisi'ni (PM) topladı. Toplantıda, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin CHP’ye katılması ve partinin geleceği masaya yatırıldı. Parti Meclisi, Memleket Partisi’nin kapatılmasına yönelik kurultay kararı aldı.

BÜYÜKŞEHİRLER KARŞI

Parti olarak CHP’ye topyekün katılım beklenmiyor. Bunun sebebi ise delege sayısı yüksek bazı illerin kapanmaya karşı çıkması. Aralarında İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Konya gibi büyükşehirlerin de bulunduğu bazı illerin partinin kapatılmasına karşı çıktığı bildirildi.

BELEDİYELERDE BALLI KOLTUK VERİLECEK

Ayrıca CHP’ye Muharrem İnce ile katılacak isimler de belli oldu. Eski Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Halil İbrahim Çelik ve Melih Bakan, İnce ile birlikte CHP’ye katılacak partililer arasında. İnce’nin yanında CHP’ye geçecek isimlere, CHP’li bazı büyükşehir belediyelerinin iştirak şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği verileceği de iddialar arasında.



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