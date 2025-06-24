İnce CHP’ye, Memleket kongreye

Parti olarak CHP’ye topyekün katılım beklenmiyor. Bunun sebebi ise delege sayısı yüksek bazı illerin kapanmaya karşı çıkması. Aralarında İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Konya gibi büyükşehirlerin de bulunduğu bazı illerin partinin kapatılmasına karşı çıktığı bildirildi.

Ayrıca CHP’ye Muharrem İnce ile katılacak isimler de belli oldu. Eski Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Halil İbrahim Çelik ve Melih Bakan, İnce ile birlikte CHP’ye katılacak partililer arasında. İnce’nin yanında CHP’ye geçecek isimlere, CHP’li bazı büyükşehir belediyelerinin iştirak şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği verileceği de iddialar arasında.