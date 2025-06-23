Kılıçdaroğlu’nda temizlik hazırlığı

CHP’nin ‘şaibeli kurultay’ davasında çıkacak kararla tekrar genel başkanlığa geçeceği iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti içinde büyük bir temizlik hazırlığında olduğu iddia ediliyor. CHP’nin 38. Olağan Kurultay’ında şaibe olduğu iddiasıyla açılan dava 30 Haziran'da görülecek. Delegelerin oyları satın alındı iddiasıyla başlayan ‘şaibeli kurultay’ soruşturması, CHP’nin bir numaralı gündemi oldu. Taraflar birbirlerini suçlamaya devam ederken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşme trafiğinin arttığı öğrenildi.

CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu’nun bu görüşmelerde bir hafta sonra görülecek dava işaret ettiği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu’nun ziyaretçilerine, “CHP’de çok ciddi bir arınma, temizlik şart. Bu kadar çok kirlilik hiçbir ülkede hiçbir siyasi partinin taşıyacağı bir iş değil. Türkiye’nin kurucu partisinin bu kadar kirlilik ve yolsuzlukla anılması asla mümkün olmamalı” dediği öne sürülüyor.