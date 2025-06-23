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Kılıçdaroğlu’nda temizlik hazırlığı

Kılıçdaroğlu’nda temizlik hazırlığı

04:0023/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kemal Kılıçdaroğlu.
Kemal Kılıçdaroğlu.

30 Haziran'da görülecek ‘şaibeli kurultay’ davasından çıkacak kararla tekrar CHP Genel Başkanlığı’na döneceği iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaretçisi eksik olmuyor. Bu görüşmeler esnasında Kılıçdaroğlu’nun misafirlerine, 'yolsuzlukla anılmaya başlanan CHP’nin arınması gerektiğini' söylediği öne sürüldü.

CHP’nin ‘şaibeli kurultay’ davasında çıkacak kararla tekrar genel başkanlığa geçeceği iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti içinde büyük bir temizlik hazırlığında olduğu iddia ediliyor. CHP’nin 38. Olağan Kurultay’ında şaibe olduğu iddiasıyla açılan dava 30 Haziran'da görülecek. Delegelerin oyları satın alındı iddiasıyla başlayan ‘şaibeli kurultay’ soruşturması, CHP’nin bir numaralı gündemi oldu. Taraflar birbirlerini suçlamaya devam ederken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşme trafiğinin arttığı öğrenildi.

CHP’DEKİ KİRLİLİK HİÇBİR YERDE YOK

CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu’nun bu görüşmelerde bir hafta sonra görülecek dava işaret ettiği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu’nun ziyaretçilerine, “CHP’de çok ciddi bir arınma, temizlik şart. Bu kadar çok kirlilik hiçbir ülkede hiçbir siyasi partinin taşıyacağı bir iş değil. Türkiye’nin kurucu partisinin bu kadar kirlilik ve yolsuzlukla anılması asla mümkün olmamalı” dediği öne sürülüyor.

HAPİSTEKİLERE BASKI YAPILIYOR

Görüşmeye katılan partililerin Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yolsuzluk soruşturmasında yanlış tavır aldığı yönünde şikayetlerini bildirdiği belirtiliyor. Partililerin Kılıçdaroğlu’na, “Özel, cezaevindeki CHP’lilerin iradesiyle oynuyor. Onlara konuşmamaları yönünde telkinlerde bulunuyorlar. Ayrıca şantaj, baskı ve tehditler uyguluyor. ‘Dayanın az kaldı, daha güçlü geliyoruz’ şeklide baskılar yapıyor” dedikleri iddia edildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun gerçekleştirdiği görüşmelere sadece CHP’lilerin değil, başka parti yöneticilerinin katıldığı konuşuluyor.


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