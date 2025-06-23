İnce’ye ‘güçlü danışman’ formülü

Memleket Partisi Genel Başkanlığını bırakacak olan Muharrem İnce’nin salı günü toplanacak Meclis Grubu’nda 4 yılın ardından yeniden partiye dönmesi bekleniyor. Grupta Genel Başkan Özel’in İnce’ye CHP rozetini takarak “Aramıza yeniden hoş geldin” mesajı vereceği iddia edildi. Bununla birlikte gözler sonrasında CHP içinde nasıl bir görev üstleneceğine çevrildi. Parti vitrini kurultayda seçilen PM içinden çıktığı için İnce’nin MYK’da görev alması mümkün görülmüyor. Bu nedenle İnce’ye genel merkezde şimdilik güçlendirilmiş danışmanlık verilmesinin planlandığı öne sürüldü.