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İnce’ye ‘güçlü danışman’ formülü

İnce’ye ‘güçlü danışman’ formülü

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0023/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Muharrem İnce, Özgür Özel.
Muharrem İnce, Özgür Özel.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in davetine uyarak yarın partiye katılması beklenen Muharrem İnce için ‘güçlendirilmiş danışmanlık’ formülü uygulanacak.

Memleket Partisi Genel Başkanlığını bırakacak olan Muharrem İnce’nin salı günü toplanacak Meclis Grubu’nda 4 yılın ardından yeniden partiye dönmesi bekleniyor. Grupta Genel Başkan Özel’in İnce’ye CHP rozetini takarak “Aramıza yeniden hoş geldin” mesajı vereceği iddia edildi. Bununla birlikte gözler sonrasında CHP içinde nasıl bir görev üstleneceğine çevrildi. Parti vitrini kurultayda seçilen PM içinden çıktığı için İnce’nin MYK’da görev alması mümkün görülmüyor. Bu nedenle İnce’ye genel merkezde şimdilik güçlendirilmiş danışmanlık verilmesinin planlandığı öne sürüldü.



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