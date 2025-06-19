Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kurultay tertemiz mi bilemeyiz!

Kurultay tertemiz mi bilemeyiz!

Oğuzhan Ürüşan
04:0019/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Celal Çelik
Celal Çelik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na ‘Kurultay tertemizdi’ demiş” sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’ten yalanlama geldi. Yazılı açıklama yapan Çelik, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun kısa süre önce yaptığı X paylaşımında da belirttiği üzere, kurultay davası ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip olması veya bu sürece dahli söz konusu değildir” dedi.


KAMUOYUNU YANILTMAYA YÖNELİK

Kılıçdaroğlu’nun, kurultay sonrası yayınladığı videoda partisine yönelik saldırılara karşı net bir duruş sergilediğini hatırlatan Çelik, “Sayın Özel’in, kamuoyunu yönlendirme amacı taşıyan, gerçekle bağdaşmayan ve Sayın Kılıçdaroğlu’na atfedilen bir konuşmayı dile getirmesi ne etik açıdan ne de siyasi sorumluluk bakımından kabul edilebilir bir tutumdur. Genel Başkan unvanını taşıyan bir siyasetçiye, teyide muhtaç söylemlerle kamuoyunu yanıltan bir tavır yakışmamaktadır. Kurultayın temiz ya da şaibeli olup olmadığını bugün için kesin olarak bilmemiz mümkün değildir. Ancak açık olan bir gerçek varsa, o da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu süreçle hiçbir ilgisi ve dahli olmadığıdır” ifadelerini kullandı.


#CHP
#kurultay
#Celal Çelik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 BİLSEM öğretmen atama tercihleri başlıyor: İşte son tarih