Kurultay tertemiz mi bilemeyiz!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na ‘Kurultay tertemizdi’ demiş” sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’ten yalanlama geldi. Yazılı açıklama yapan Çelik, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun kısa süre önce yaptığı X paylaşımında da belirttiği üzere, kurultay davası ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip olması veya bu sürece dahli söz konusu değildir” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun, kurultay sonrası yayınladığı videoda partisine yönelik saldırılara karşı net bir duruş sergilediğini hatırlatan Çelik, “Sayın Özel’in, kamuoyunu yönlendirme amacı taşıyan, gerçekle bağdaşmayan ve Sayın Kılıçdaroğlu’na atfedilen bir konuşmayı dile getirmesi ne etik açıdan ne de siyasi sorumluluk bakımından kabul edilebilir bir tutumdur. Genel Başkan unvanını taşıyan bir siyasetçiye, teyide muhtaç söylemlerle kamuoyunu yanıltan bir tavır yakışmamaktadır. Kurultayın temiz ya da şaibeli olup olmadığını bugün için kesin olarak bilmemiz mümkün değildir. Ancak açık olan bir gerçek varsa, o da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu süreçle hiçbir ilgisi ve dahli olmadığıdır” ifadelerini kullandı.