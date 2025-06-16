Silivri’de ‘kurultay’ gerginliği

CHP’li bir yetkili görüşmenin gergin bir ortamda yapıldığını ifade etti. İmamoğlu’nun yaşanan süreçte bazı hatalar yaptığını kabul ettiğini anlatan yetkili İmamoğlu’nun, “Bizimde hatalarımız oldu. Bu süreçte biz de yanlış yaptık. Bizi bağışlayın. Ama bu işleri sürdürmek çok doğru değil. Hepimizin bir araya gelmesi lazım” dediğini söyledi. Görüşmede konuyu CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda getirdiği öğrenilen İmamoğlu’nun, “Kurultaydaki şaibe işleri sizin bitirmeniz lazım. Özgür Özel'i size göndereceğim. Sonra da birlikte gidip bu davanın geri çekilmesi konusunda mahkemeye ve kamuoyuna bir açıklama yapmanız uygun olur” dediği iddia edildi. Bu ifadeye çok sinirlenen Kılıçdaoğlu’nun zorlukla kendisine hakim olduğu ve görüşmeyi bitirdiği öne sürüldü. Son görüşmede yaşanan olaylar üzenine Kılıçdaoğlu’nun, İmamoğlu’nu bir daha ziyaret etmeme kararı aldığı belirtildi. Yaşanan olayları değerlendiren CHP’li yetkili ise, “Dünyanın hiçbir yerinde bir belediye başkanı, eski veya yeni hiçbir genel başkana bu tarz konuşmaz. CHP’de böyle bir gelenek yok” diye konuştu.