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Özel'e Aytekin tepkisi: Örgütü bilen birini atayın

Özel'e Aytekin tepkisi: Örgütü bilen birini atayın

04:0015/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Ensar Aytekin, Özgür Özel.
Ensar Aytekin, Özgür Özel.

CHP'de şaibeli kurultay tartışmaları sürüyor. Gerilim milletvekillerine de yansıdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e en yakın isimlerden olan Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin’e, parti içinden tepkiler yükseliyor.

Bir Ankara milletvekili, Özel ile yaptığı görüşmede “Olağan kongreleri yapalım, süreci başlatalım. Süreç yeniden başlasın, şaibe iddiaları ortadan kalksın” önerisinde bulundu. Partisinin teşkilatlarını bilemediğini kaydeden Özel, “Ben örgütü bilmem, ne zaman başlatılır. Siz il başkanı ile alın karar, başlatın” cevabını verdi. Bunun üzerine vekil yeniden söz alarak Özel’e en yakın parti yöneticilerinden biri olan Aytekin’i eleştirdi. Vekil, “Siz daha iyi bilirsiniz, ancak sizin bilmediğiniz bir şey varsa, sorumlu kişiye söyleyin. Örgütlerden sorumlu kişi bilsin, bilmiyorsa bilen birini atayın” diyerek CHP’nin örgütlerinin iyi yönetilmediğini ifade etti. Özel, not alarak konuyla ilgileneceğini söyledi. Yaşanan tartışma, Ensar Aytekin'in örgütle arasının açık olduğunu gözler önüne serdi.



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