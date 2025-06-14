Ekrem İmamoğlu: Bizi burada unutmayın

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı tutukluları önceki gün cezaevinde ziyaret etti. Silivri'de Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, açıklama yapmadan buradan ayrıldı. Görüşmeye dair detaylar ortaya çıktı.

LİNCİN ARKASINDA BEN YOKUM

Cezaevindeki görüşme sırasında İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na “30 Haziran’daki kurultay davasında parti yönetimi size geçerse, biz burada unutmayın. Birlik ve beraberliğe bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Sosyal medyada sizin hakkınızda yazılanların arkasında ben yokum. Bana bağlı değiller” dediği öğrenildi. Buna karşılık Kılıdaroğlu’nun ise şunları söylediği iddia edildi: “CHP olarak hiçbir üyemizi, hiçbir bireyimizi unutmayız. CHP'nin kültüründe bu yoktur. Sosyal medyada ise çok kırıcı, kötü şeyler oldu.”

ÖZGÜR ÖZEL İLE BARIŞIN

Ziyarette İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’ndan şaibeli kurultayla partinin başına geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile barışmasını istediği de iddia edildi. İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na “Aradaki buzları eritmek için Özgür Özel sizi ziyarete gelsin” talebinde bulunduğu ifade ediliyor. CHP kulislerine göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na şunları söyledi: “İnsani olarak her zaman desteğe hazırım. Yargı süreçlerini de takip ediyorum. Yargının vereceği kararları bekleyeceğim. Vereceği karara saygılıyım. CHP hiçbir şekilde, bu kadar şaibe ile bu kadar yolsuzlukla anılmadı. Genel başkanlığını yaptığım partide olanları üzülerek ve kaygıyla izliyorum.”

GÖRÜŞMEK İÇİN MEKTUP YAZMIŞ

Yolsuzluk iddiasıyla tutuklu bulunan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmek için avukatını iki kez Ankara’ya gönderdiği, ayrıca buna dair mektup yazdığı ifade ediliyor. Öte yandan İstanbul Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan’ın da hayatını kaybeden Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeybek için düzenlenen cenaze töreninde Kılıçdaroğlu’nun kulağına ziyaretle ilgili talep iletmiş.







