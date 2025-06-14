CHP'nin yeni kaos planı

CHP yönetiminin diğer muhalefet partilerinin de desteği isteyip sokaklarda daha büyük kaos çıkarmaya çalıştığı ifade ediliyor.

İstanbul’da yapılması planlanan miting için muhalefet partilerine davet gönderileceği öğrenildi. Siyasi partilerin yurt dışı temsilcilikleri de burada yer alması planlanıyor. Mitinglerin ana temasının ise ‘Söylem değil eylem vakti’ olduğu ifade edildi. İmamoğlu’nun çok önemsediği mitinglerden dolayı CHP’nin bundan sonraki süreçte tek gündeminin bu olması bekleniyor.