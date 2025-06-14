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CHP'nin yeni kaos planı

CHP'nin yeni kaos planı

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0014/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasın başladığı günlerde izinsiz sokak eylemleriyle ülkede kargaşa çıkarmaya çalışan CHP, yeni dönemde de bu doğrultuda faaliyet yürüteceği öğrenildi.

CHP yönetiminin diğer muhalefet partilerinin de desteği isteyip sokaklarda daha büyük kaos çıkarmaya çalıştığı ifade ediliyor.

HAREKETE GEÇİLDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel sokak çağrı yapmış, İstanbul'da meydanlara inen eylemciler gösteriler düzenlemişti. Başka şehirlere sirayet eden eylemler maddi zararlara sebep olmuştu. CHP yönetiminin benzer düşünceyle daha kalabalık bir miting planladığı öğrenildi.

ÖNCELİK MİTİNG

İstanbul’da yapılması planlanan miting için muhalefet partilerine davet gönderileceği öğrenildi. Siyasi partilerin yurt dışı temsilcilikleri de burada yer alması planlanıyor. Mitinglerin ana temasının ise ‘Söylem değil eylem vakti’ olduğu ifade edildi. İmamoğlu’nun çok önemsediği mitinglerden dolayı CHP’nin bundan sonraki süreçte tek gündeminin bu olması bekleniyor.



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