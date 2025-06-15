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Eyüpsultan'da taksitle maaş!

Eyüpsultan'da taksitle maaş!

04:0015/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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M.Bülent Özmen.
M.Bülent Özmen.

CHP’li Eyüpsultan Belediyesi maaşları takside bağladı. Personele gönderilen mesajda, maaşların 30 bin TL’ye kadar olan kısmının ödeneceği, geri kalanın daha sonra yatırılacağı belirtildi. Belediyede 3 ayda bir ödenen ikramiyelerden de haber yok.

Mithat Bülent Özmen yönetimindeki CHP’li Eyüpsultan Belediyesi darboğazda. Belediye, her ayın 15’inde yatırılan personel maaşlarını, ücretlerin ödenmesine 2 gün kala takside bağladığını duyurdu. Personellerin telefonuna gönderilen mesajda, eksik ödeme yapılacağı belirtildi. Belediye dün gönderdiği bir başka mesajda ise ikramiyeleri ödemeyeceğini haber verdi. Eyüpsultan Belediyesi’nin çalışanlarına önceki gün gönderdiği mesajda, “Değerli mesai arkadaşlarım, 15.06.2025 Pazar günü maaşlarınızın 30 bin TL’ye kadar kısmı ödenecek olup, geriye kalan kısmı en kısa sürede hesaplarınıza yatırılacaktır. Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı. Belediyeden personellere dün sabah saatlerinde gönderilen bir başka mesajda ise “15 Nisan’da ödenecek 3 ayda bir ödenen 15 günlük ikramiyeniz, en kısa zamanda ödenecektir. Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz” denildi. Belediye geçtiğimiz nisan ayında da ikramiyeleri ödemezken, daha önce de 3 aylık zam farklarını zamanında ödemeyip çalışanları mağdur etmişti.



#CHP
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