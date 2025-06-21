‘Şaibe yok de’ çağrısı son anda metinden çıktı

Önceki gün başkentte bir otelde buluşan CHP il başkanları, 6 saat süren toplantının ardından ortak açıklama yapmıştı. Metinde bazı il başkanlarının, Kılıçdaroğlu’nun isminin yer almasına karşı çıktığı öğrenildi. Ancak bu istek kabul görmedi. Özel’in yargıya dönük çıkışını destekler nitelikte olan ve mahkemeden çıkacak olası mutlak butlan ya da kayyum kararının tanınmayacağı vurgulanan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun ismi korundu. Metinde ise son dakika değişikliği yapıldı. Kılıçdaroğlu’ndan “Kurultayda şaibe yok” demesi istenen cümle, metne eklenmek istendi. Ancak bazı il başkanlarından buna “Kemal Bey’i eleştirmeyelim. Bu daha büyük sorunları beraberinde getirir. Sert bir açıklama olmasın” itirazı geldi. Bunun üzerine bu ifadeler metne eklenmedi.