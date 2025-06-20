İzmir Buca'da işçi eyleminin üçüncü günü: Sokaklar çöp koktu, vatandaş isyan etti

İnönü Mahallesi'nde esnaflık yapan Alpay Yıldız, "Gediz, pazaryerinin içerisinde 40 yıldır esnafım. Ticaretle uğraşıyorum. Malum burası pazar yeri. Zaten börtü böcekten biz kurtulamıyoruz. Bir de böyle bir yığıntının içerisinde kaldık. Bu sadece şu an olan bir şey değil her zaman böyle. Biz emekçi arkadaşlarda suç bulmuyoruz. Baştakiler galiba ödemelerini düzgün yapamadıklarından dolayı biz bu hallere geldik. Bize bir çare bulsunlar çünkü kokuyor yani. Yaksak yakılmıyor. Sineğin, böceğin içerisinde mücadele vermeye çalışıyoruz. Çok aşırı sinek böcek böyle oluyor. Bir önlem alınmazsa, birkaç gün içerisinde daha kötü olacak. Halimizi görüyorsunuz. Bu halk bunu vallahi hak etmiyor. A partisi, B partisi bizi ilgilendirmiyor. Güzel hizmet veren bizim yanımıza gelsin. Başka da bir şey istemiyoruz" diye açıklama yaptı.