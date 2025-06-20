30 Haziran'a özel markaj

30 Haziran yaklaşırken Özel, muhalif milletvekilleriyle görüşecekk. Parti içinde muhalif olan belirli bir grup bulunuyor. Olası kurultay iptalinde ilk eleştiri dalgasını başlatması beklenen bu grup için Özel, önlem alıyor. Özel'in vekillere, “Parti bölünürse hepimiz için sıkıntı olur. Kötü bir durum yaşanırsa, bir olalım, tek duruş sergileyelim” mesajı vereceği belirtiliyor.

İL BAŞKANLARI ANKARA'DA

CHP il başkanları da Genel Merkez’e destek için Ankara’da bir araya geldi. Genel Merkez yerine bir otelde buluşan il başkanları, toplantıdan sonra ortak açıklama yaptı.

KARARI TANIMAYIZ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetime “Hepimize düşen görev, birlik içerisinde partimize yönelik kuşatmayı dağıtmaktır” çağrısında bulunuldu. Yargıya meydan okuyup çıkacak kararı tanımayacaklarını belirten il başkanları, “Tüm il başkanlarımız 38'inci Olağan Kurultay ve 21'inci Olağanüstü Kurultay iradesinin yanında yer alacaktır, üye ve delege iradesiyle seçilmiş gerçek yönetimi esas alacaktır” dedi.







