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VakıfBank'tan 50 milyarlık çevreci finansman paketi

VakıfBank'tan 50 milyarlık çevreci finansman paketi

Mehmet Ali Parto
04:00, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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VakıfBank'tan 50 milyarlık çevreci finansman paketi
Erdoğan Özegen - Osman Arslan - Samed Ağırbaş

VakıfBank, Kredi Garanti Fonu ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle COP31 sürecine özel olarak hayata geçirilen "Geleceğe Değer" paketi, KOBİ'ler başta olmak üzere işletmelerin yeşil dönüşümüne 50 milyar TL finansman desteği sağlamayı hedefliyor.

VakıfBank, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Sıfır Atık Vakfı tarafından, COP31'e giden süreçte sürdürülebilir kalkınma, yeşil dönüşüm ve çevre dostu finansman çözümlerini ele almak üzere dün "COP31'e Doğru: VakıfBank Geleceğe Değer Paneli ve Ürün Lansmanı" programı düzenlendi. Etkinlikte işletmelerin ve yatırımların yeşil dönüşümünü desteklemeye yönelik yeni finansman paketinin imza töreni de gerçekleştirildi.

İŞLETMELERE ÖZEL 12 ÜRÜN SUNULACAK

Geleceğe Değer paketi, işletmelerin dönüşüm ihtiyaçlarına 12 finansman ürünüyle yanıt veriyor. İşletmelerin enerji ve kaynak kullanımını iyileştiren, üretim süreçlerini dijitalleştiren, ihracatta dönüşüme hazırlığını destekleyen ve yatırımlarını çevresel risklere karşı güçlendiren çözümleri aynı çatı altında bir araya getiriyor. VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, Geleceğe Değer paketiyle 50 milyar lira finansman sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

SIFIR ATIK ARZ GÜVENLİĞİ MESELESİDİR

  • Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, "Kaynaklarımızı ekonomiye kazandıramamak önemli bir kayıptır. Sıfır atık, ham madde ve arz güvenliği meselesidir" dedi. Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen de Türkiye'nin üretimdeki gücünü geleceğe taşımak için yeşil dönüşümün desteklenmesi gerektiğini söyledi.

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Başlıklar :VakıfbankKOBİEkonomiKredi Garanti FonuSıfır Atık Vakfı
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