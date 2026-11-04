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İhracatta çifte başarı: Ekim rekoru kırıldı ve yıl sonu hedefi aşıldı

İhracatta çifte başarı: Ekim rekoru kırıldı ve yıl sonu hedefi aşıldı

Ekonomi Servisi
04:00, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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İhracatta çifte başarı: Ekim rekoru kırıldı ve yıl sonu hedefi aşıldı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracat rekorunun kırıldığını belirterek, "Mal ihracatımız yıllık bazda yüzde 8,1 artarak 25,9 milyar dolar oldu" dedi.

İhracat, eylülün ardından ekimde de güçlü bir performans sergiledi ve yüzde 8,1 artışla 25,9 milyar dolara ulaştı. Ekimde dış ticaret açığı yüzde 11,4 azalarak 6,7 milyar dolara geriledi. Bolat, "Yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatımızın toplamı 413 milyar dolara yükseldi" dedi.

Türkiye'nin dış ticaret performansındaki güçlü seyir ekim ayında da devam etti. Eylülde yüzde 15,4 artışla 26 milyar dolara yaklaşan ihracat ekimde de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 yükselişle 25 milyar 885 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 3,4'lük büyümeyle 32 milyar 584 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığının yüzde 11,4 azalarak 6 milyar 699 milyon dolara gerilemesi dikkat çekti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracat rekorunun kırıldığını belirterek, "Mal ihracatımız yıllık bazda yüzde 8,1 artarak 25,9 milyar dolar oldu" dedi.

Ekim ayı dış ticaret verileri dün Bakan Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla İstanbul'da açıklandı.

3 AYRI REKORA İMZA ATILDI

Bakan Bolat, ekim ayı rakamlarının çok güzel geldiğinin altını çizerek, "Eylülde 26 milyar dolardı hatırlarsınız. Böylece 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek üçüncü aylık ihracatına ulaşmış bulunuyoruz. İkinci önemli başarı 2026 Ocak-Ekim dönemi rekoru. O da yüzde 5,5 artışla 236,8 milyar dolara yükselmiştir. Üçüncü rekor son 12 aylık yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rekoru. Geçen ay 2025 Ekim'e kıyasla 15,6 milyar dolar artarak 285,6 milyar dolara yükseldi. Hedefimiz 282 milyar dolardı. Hedefimizi 3,5 milyar dolar aştık" diye konuştu.

410 MİLYAR DOLAR EŞİĞİNİ GEÇTİK

Ekim itibarıyla yıllıklandırılmış hizmetler ihracatının toplamının 127,4 milyar dolara yükseldiğini dile getiren Bolat, "Böylece ekim sonu itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının toplamı 413 milyar dolara yükseldi. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın yeni yılın başında bizlere vazettiği 410 milyar dolarlık hedefi ekim ayı itibarıyla aşmış bulunuyoruz" dedi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 11,4 AZALDI

Bolat, ekimde mal ticaretinde dış ticaret açığının yüzde 11,4 azaldığı bilgisini vererek, "Yine olumlu bir gelişme de ihracatın ithalatı karşılama oranı 3,4 puan arttı. Böylece ihracattaki artış, dış ticaret açığında son aylarda yakaladığımız gerileme eylül ve ekimde de cari işlemler dengesinin fazla vermesini bizlere tahmin ettirmektedir" ifadelerini kullandı.


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DÖVİZ DÖNÜŞÜM DESTEĞİ ÇAĞRISI

  1. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, döviz dönüşüm desteğinde sıkıntıların devam ettiğini bildirdi. Gültepe, “Biz, enflasyonla kur arasındaki farkı biraz olsun azaltması için yüzde 3’lük döviz dönüşüm desteğinin artırılmasını bekliyorduk. İhracatçılarımızdan bir aydır yoğun şikâyetler alıyoruz. Merkez Bankası’ndan mevcut durumu bir an önce gözden geçirmesini en azından eski uygulamaya dönmesini talep ediyoruz" dedi.

OTOMOTİV 4 MİLYAR $ BARAJINI YIKTI

  1. Sektörler sıralamasında otomotiv, 4 milyar 32 milyon dolar ihracatla liderliğini sürdürdü. Böylece ilk kez bir sektör aylık ihracatta 4 milyar dolar sınırını geçmeyi başardı. Otomotivi, 3 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,9 milyar dolarla elektrik-elektronik takip etti. İhracatını en fazla artıran ilk beş sektör savunma ve havacılık, kimyevi maddeler, elektrik-elektronik, otomotiv ve mücevher oldu.

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Başlıklar :EnflasyonÖmer BolatTürkiye
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