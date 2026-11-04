Sağanak sonrası Ayazağa deresinde tehlikeli hareketlilik: Su seviyesi yola yaklaştı
İstanbul'da etkisini artıran sağanak yağış, Sarıyer'in Ayazağa bölgesinde su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Ayazağa Deresi'nde yükselen sular köprünün alt kısmına yaklaşırken, Maslak-Ayazağa Caddesi'nde göllenmeler oluştu. Ayazağa Göbek ve çevresinde ise trafik durma noktasına geldi.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Ayazağa ve çevresinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte Ayazağa Deresi'ndeki su seviyesinde belirgin yükselme yaşandı.
DEREDE SU SEVİYESİ KÖPRÜYE YAKLAŞTI
Sağanak sonrası debisi artan Ayazağa Deresi'nde su seviyesi, köprünün alt kısmına kadar yaklaştı. Derede yaşanan yükselme, bölgede olası taşkın riskine ilişkin endişelere neden oldu. Öte yandan Maslak-Ayazağa Caddesi'nde yağmur sularının birikmesiyle yolda göllenmeler oluşmaya başladı.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Şiddetli yağış ve yollarda biriken sular nedeniyle Ayazağa Göbek ve çevresinde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bölgedeki trafik akışı durma noktasına geldi.