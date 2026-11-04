Sağanak sonrası Ayazağa deresinde tehlikeli hareketlilik: Su seviyesi yola yaklaştı

İstanbul'da sağanak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkisini gösterdi. Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede ve Avrupa Yakası'ndaki Beşiktaş ve Şişli gibi ilçelerde etkili olan sağanağın ardından bazı yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu. Kısa sürede yollarda biriken yağmur suları, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için kapalı alanlara sığındı. Yol üzerinde oluşan su birikintileri nedeniyle otomobil ve motosiklet sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Araçların yavaşlaması da bazı güzergahlarda trafik akışının olumsuz etkilenmesine neden oldu.